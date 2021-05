Após perder recurso, Val Marchiori terá que indenizar filhos de MC Catra

A socialite Val Marchiori teve a sentença que a condena a pagar R$ 10 mil aos herdeiros do funkeiro MC Catra confirmada pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O funkeiro, que morreu em setembro de 2018, processava Val por danos morais depois de ter sido chamado por ela de "mau caráter", "sem vergonha" e "safado" durante participação no programa Superpop, da Rede TV!, em 2015.

Na época, Val insinuou que Catra 'pegava' meinhas 'pobrinhas' para 'fazer filhos nelas'. MC Catra era conhecido por viver relações com três companheiras diferentes, de maneira aberta, e teve 32 filhos reconhecidos.

Depois de ser condenada, Val recorreu, mas o desembargador Carlos Santos de Oliveira rejeitou o recurso, afirmando que as pessoas não podem ser alvo de xingamentos por levarem um estilo de vida diferente.