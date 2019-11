Após polêmica, Faro se emociona e lembra última história com Gugu: 'Sorriso tímido'

O ator e apresentador Rodrigo Faro deve sua carreira a Gugu Liberato, que lançou o apresentador ainda como integrante do grupo Dominó e sempre deu dicas profissionais e de vida para o hoje astro da Record. Gugu morreu na sexta-feira, 22, aos 60 anos, vítima de um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos.

Segundo Faro, a lembrança que ficará é a de um de seus últimos encontros, quando Gugu o recebeu em sua casa e Orlando e fez uma brincadeira com ele, que acabou deixando o amigo vermelho. "Ele pegou várias fotos de apresentadores para dizer o que eu achava, mas não tinha a dele. Perguntei onde estava a dele, de uma pessoa que me ensinou tanto e que eu sempre vou me lembrar quando subir em um palco", lembra Rodrigo Faro, em entrevista ao Uol, no velório do apresentador.

"Daí ele me olhou com aquela cara tímida dele, envergonhado. O Gugu era isso", diz ele. "Impossível falar da minha carreira sem falar de Gugu. Ele me ensinou coisa na prática, no convívio, que pude colocar na prática, no horário que ele ocupou."

"O grande legado, a grande reposta que ele deixa é isso aqui. Todas essas pessoas prestando sua última homenagem. Gugu fez história na televisão."

Polêmica sobre audiência

Na útlima terça-feira (26), o Faro se manifestou após a polêmica que se envolveu quando pediu números da audiência durante programa que homenageava Gugu. A atitude dele rendeu uma enxurrada de críticas dos internautas.

Questionado sobre a polêmica pelo blogueiro Leo Dias, Rodrigo Faro quebrou o silêncio. "São haters do Twitter. Já passei por coisa pior nesses 40 anos. Mas obrigado pelo seu carinho e amizade", declarou ele.

Na edição do Hora do Faro que relembrou diversos momentos do comunicador que faleceu na semana passada, o âncora foi visto questionando a audiência no ar.

Por conta disso, Faro foi detonado e 'cancelado' na web por conta de uma atitude controversa. O nome do apresentador chegou a figurar entre os trendding toppics do Twitter, com internautas afirmando que a única preocupação do apresentador era a audiência e que a emoção que tentava passar era puro fingimento.