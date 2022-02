Após polêmica, Governo explica que materiais no IAT são para vítimas das chuvas

Desde a última terça-feira (15), um vídeo das instalações do Instituto Anísio Teixeira (IAT) circula nas redes sociais e gera polêmica entre os baianos. Nas imagens, cestas básicas, sacos de farinha, caixas de biscoitos e materiais de limpeza ocupavam boa parte das instalações do local.

O registro fez surgir especulações sobre o porquê da presença dos itens do local e se eles não estariam “apodrecendo” no IAT. Em resposta, a gestão estadual, que administra o instituto, divulgou uma nota em que nega a possibilidade de desperdício do material e afirma que este será destinado para vítimas das chuvas do fim de 2021 na Bahia.

“Não há alimento perecível no local, portanto nenhum material está ameaçado de apodrecer ou perder a validade. O armazenamento ocorre de forma apropriada e a distribuição de todos os itens está sendo coordenada pelo Governo do Estado da Bahia”, escreve o governo.

Ainda no texto, a gestão ressaltou que os materiais ainda são para pessoas afetadas pela tragédia das chuvas no estado. “o IAT é temporariamente utilizado como ponto de armazenamento das doações de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza direcionados aos moradores dos municípios afetados pelos temporais”, completou.

Procurada pela reportagem para dar mais detalhes sobre a continuidade no processo de assistência para as vítimas e a logística adotada, a gestão estadual não respondeu até o fechamento desta matéria.