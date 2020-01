Após polêmica, Hulk Paraíba posta foto ao lado de nova namorada

O jogador Hulk Paraíba surgiu ao lado da nova namorada, Camila Ângelo, em uma foto romântica na qual os dois aparecem abraçados. Camila é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher do craque. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Uol, a publicação foi feita em um suposto perfil da jovem, que tinha se mantido alheia das redes sociais diante da repercussão do caso.

Na terça-feira (21), o jogador havia compartilhado diversos vídeos durante um jantar romântico com seu novo amor. O romance foi celebrado com um brinde de Champagne Cristal Louis Roederer. Uma garrafa da safra de 2008 pode custar até R$ 2 mil.

Entenda o caso

Em 21 de dezembro, às portas da véspera natalina, o atacante do Shangai SIPG revelou seu relacionamento com Camila Ângelo. O choque não ocorreu porque ele havia aberto o coração para o amor apenas três meses depois de finalizar seu casamento com Iran Ângelo, com quem esteve por 12 anos. A família se surpreendeu por ele estar se envolvendo com a sobrinha favorita de sua ex-mulher.

O namoro começou em outubro, segundo os representantes do atleta. Ele, porém, foi padrinho de casamento de Camila em 2015. Obviamente, a relação dela não durou, e os motivos do término ainda não foram confirmados. Sabe-se que Camila sempre foi muito próxima da tia, até então esposa de seu futuro namorado.

No último dia 13, Hulk rebateu as críticas dos haters em uma publicação em seu Instagram. O ex-jogador da Seleção Brasileira, compartilhou ainda uma foto do seus três filhos.

“Carinho, amor, respeito e gratidão… Isso que importa! Opiniões públicas? Eles não me conhecem. Pois só tu conhece nossos corações, Deus.” disparou ele, mandando um recado aos críticos de plantão. No clique, ele estava em uma chamada com os pequenos.

Essa não é a primeira vez que ele publica indireta sobre as críticas que vem recebendo. “Nunca deixe que os elogios o iludam e as críticas o abalem. Seja sempre o que você é e não o que os outros querem que você seja”, disse ele, no fim de dezembro.

A ex-mulher do jogador, Iran Ângelo, disse que não irá comentar o caso publicamente: “Justamente por não compactuar com a postura do ex-marido, e, sobretudo, por prezar pela proteção da intimidade de seus filhos, a Sra. Iran esclarece que não comentará qualquer assunto que esteja sendo judicialmente discutido, todos protegidos pelo manto do segredo de justiça“.

Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, três processos envolvendo Hulk e Iran s correm na Justiça. Em uma das ações, Hulk acusa a ex de alienação parental - Iran estaria dificultando seu acesso aos filhos Ian, 10 anos, Thiago, 8, e Alice, de 6.

A advogada Marisa Alija, representante de Hulk, disse à coluna que o processo é "por dificuldades de ver e ter informações dos filhos". Desde o fim de agosto, quando eles se separaram, o jogador não consegue mais ver os filhos facilmente, afirma. Hulk esteve com os filhos no Natal, mas no Réveillon as crianças ficarão com a mãe.

Os outros dois processos são para a partilha de bens e para que fosse cumprida uma sentença anterior sobre as férias dos filhos.

Depois de se separar de Iran, Hulk assumiu namoro com a sobrinha dela, Camila Ângelo. Ele tentou se divorciar com uma proposta para a ex ficar com R$ 100 milhões e ainda 40 dos 80 imóveis que ele tem, mas ela não aceitou e espera resolver a questão judicialmente. Vale ressaltar que Hulk tem patrimônio estimado de R$ 300 milhões, além dos imóveis citados.

Em nota dos advogados, Iran diz que a família está devastada com o ocorrido e lamenta a exposição do caso. Afirmou ainda que não vai se pronunciar sobre outros assuntos que não tenham ligação com o litígio, para proteger os filhos.

Já Camila divulgou uma carta em que pede perdão à tia e dizendo que não planejou o romance com Hulk. No texto, ela diz que tudo isso está doendo mais nela do que em Iran e afirma que o romance com Hulk só começou depois das separações - além dele, ela também era casada.

O caso caiu como uma bomba na família, que tem se mantido ao lado de Iran - inclusive a mãe e o irmão de Camila.

Sobrinha escreve carta para ex de Hulk: 'está doendo muito mais em mim que em você'

Atual namorada do jogador Hulk, Camila Ângelo escreveu uma carta para sua tia, Iran Ângelo, ex-mulher do atleta. No relato, ela garante que nunca sentiu inveja da vida do antigo casal e garante que não premeditou nada.

"Nunca quis viver a sua vida, ou tive inveja de algo que você viveu, pois sei que é o que vai se passar na sua cabeça e de todos. Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro. Não queria que fosse assim… juro … nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos", justificou a loira. (leia a íntegra da carta abaixo)

Na carta, Camila garante ainda que está arrasada por ter criado uma situação delicada com a tia, já que agora está namorando com o ex-marido dela. "Saiba que está doendo muito mais em mim que em você". A carta foi divulgada na íntegra pelo blogueiro Hugo Gloss.

Hulk e Iran estavam juntos há 12 anos e estavam de casamento marcado para dezembro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Jornal 'O Dia', a festa estava quitada e custou cerca de R$ 2 milhões.

O casal se separou em outubro deste ano e Hulk assumiu seu novo relacionamento dois meses depois. Ele e a atual namorada negam que tenham tido qualquer envolvimento enquanto ele era casado. Camila também era casada. Em 2015 ela oficializou a união em um casamento luxuoso, no qual Hulk e Iran foram padrinhos.

Camila e a tia mantinham uma relação de mãe e filha. Foi Iran, inclusive, quem pagou pelo silicone e por algumas cirurgias plásticas da jovem.

Confira a carta de Camila para Iran na íntegra:

“Tia Iran, primeiro quero te dizer que essa mensagem não é uma explicação ou justicativa de nada. Precisava vir aqui te falar algumas coisas que infelizmente as circunstâncias não me permitem dizer pessoalmente.

Apesar de ser irrelevante pra você nesse momento, eu te amo muito e me importo com você, por esse motivo estou falando aqui. Quero muito que você saiba coisas que talvez todas as pessoas irão falar diferente, meras especulações, mas na verdade eu não as julgo porque quem está de fora não sabe absolutamente nada e, na grande maioria das vezes, só quer que a situação seja pior.

Dentre tudo preciso que saiba que nunca quis viver a sua vida, ou tive inveja de algo que você viveu, pois sei que é o que vai se passar na sua cabeça e de todos. Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro. Não queria que fosse assim… juro … nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos.

Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China, nunca, jamais foi de antes, não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco.

Outra coisa… em nenhum momento utilizei de alguma informação sobre o andamento da partilha para beneficiá-lo. Sei que você percebeu o meu distanciamento, que foi julgado muitas vezes como uma frieza no meu comportamento, mas acontece que eu não queria saber de nada justamente para que agora não houvesse comentários de que eu estaria levando conversas familiares.

Sempre me mantive imparcial até porque esse é um problema apenas de vocês e na verdade torço para que seja breve e termine tudo bem! Eu sinto muito por tudo, se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso, mas a vida não gira da forma que imaginamos.

Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus… e assim nós vamos seguir os planos dele.

Despeço-me de você com lágrimas nos olhos, porque tenho um carinho enorme… você é forte, cristã, guerreira, mãezona… eu te admiro MUITO e isso nunca vai mudar independente do que você venha a pensar ou falar de mim… respeito seu momento. Perdoe-me se te fiz sofrer… saiba que está doendo muito mais em mim que em você. Eu te desejo do fundo do meu coração… toda felicidade do mundo, até muito mais que o desejo a mim mesmo. Recordarei sempre com carinho de tudo que vivemos. Que Deus te abençoe grandemente!”