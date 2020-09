Após primeiros reforços, Mano diz que Bahia não pode errar

O Bahia vive momento de ajustes na temporada. Após promover a mudança no comando técnico com a saída de Roger Machado e chegada de Mano Menezes, o tricolor agora começa a anunciar os primeiros para o time no Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Anderson Martins e o volante Elias foram anunciados oficialmente pelo Esquadrão. Os dois chegam com o aval do técnico Mano Menezes, com quem trabalharam em outros clubes.

A expectativa é de mais atletas cheguem para aumentar o leque de opções no elenco, mas Mano Menezes evita falar na quantidade de atletas ou posições que o tricolor busca no mercado. Segundo ele, clube precisa ser certeiro nas contratações.

"Vocês não vão me ver falar em número de jogadores ou de posições antes que a gente contrate o jogador. Não tem sentido, não é inteligente. Não tem necessidade nenhuma de expormos jogadores que estão aqui, que nós entendemos que têm qualidade para estar aqui. Importante é trazermos jogadores que possam agregar, que realmente tenham uma condição de elevar o nível em que estamos hoje. Essa é a direção das contratações. Estamos ainda em processo de encontrar uma equipe. Serão necessários mais alguns jogos para que cheguemos neste ponto. Penso que o mais importante, neste momento, é começar, voltar, pontuar, fazer resultado. Porque isso vai dar à equipe a retomada da confiança, que é necessária para, depois, pensarmos mais alto", explicou Mano.

Além de serem atletas da confiança do treinador, os dois primeiros reforços do Bahia reúnem outra característica em comum: a experiência. Aos 33 e 35 anos, respectivamente, Anderson Martins e Elias buscam a retomada das suas carreiras.

"A experiência não vem obrigatoriamente com a idade. Temos jovens que são experientes. A experiência se dá pela vivência, pelo aprendizado de alguns. Não tenho dúvida que estamos em um momento de retomada. E nesse momento, com uma série de jogos sem vencer, temos que ter jogadores preparados e capazes para viver esse momento e transformar ele num momento melhor", indicou ele, mesmo sabendo que toda contratação tem uma carga de risco.

"O futebol tem sempre uma questão subjetiva. Todos sabem. Contratamos, porque acreditamos que vai elevar o nível. Mas, depois, vamos ter que fazer isso na prática, no dia a dia, e acredito que podemos fazer, por isso que estamos indicando esses nomes. E este é um momento importante, também, para se entender. Cada vez ficam mais reduzidas as opções que temos no mercado. A maioria dos jogadores jogou sete jogos. Aqueles que a gente gostaria também de poder avaliar para trazer e que o torcedor também gostaria de ver jogando com a camisa do Bahia... A maioria dos jogadores já está fora das opções que temos. Temos sempre a questão financeira, que temos que dirigir bem, ver bem onde queremos chegar, porque não temos dinheiro para errar. Temos que tentar acertar, e é isso que queremos fazer nesta hora “, disse.

Com apenas nove pontos em dez jogos, o Bahia é o atual vice-lanterna do Brasileirão e não vence na Série A há oito jogos. O tricolor vai ter a chance de encerrar o jejum neste sábado (26), quando visita o Athletico-PR, às 19h, na Arena da Baixada.