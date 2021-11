Após prisão de traficante em aeroporto, outros sete são presos em operação

Cinco envolvidos com homicídios e tráfico de drogas, praticados nas Ilhas de Vera Cruz e Itaparica, tiveram mandados de prisão cumpridos durante a Operação Funil, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (9), na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado. Mais duas pessoas foram presas em flagrante e porções de drogas também foram apreendidas.

As ações integradas desarticulam um grupo de traficantes da localidade de Jiribatuba, na Ilha de Vera Cruz. Os integrantes são apontados como autores de homicídios, motivados pela disputa com rivais da mesma região. O líder, com mandado de prisão preventiva cumprido, na noite de segunda-feira (8), no Aeroporto Internacional de Salvador, quando tentava embarcar para Portugal, tem ligações com outros criminosos de Salvador, RMS e mais duas cidades do interior.

Durante as ações na Ilha, uma mulher e um homem tiveram os mandados de prisão cumpridos, na região de Vera Cruz. Dois suspeitos também foram presos em flagrante com drogas. A Operação Funil também cumpriu os mandados de prisão de uma mulher em Santo Antônio de Jesus, de um homem em Camaçari e de um interno do sistema prisional. Até o momento, oito pessoas já foram presas.

A Operação Funil, realizada pelos Departamentos de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), tem o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 4a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Também colaboram com as ações, equipes de Reconhecimento Facial da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), guarnições da Polícia Militar da RMS e setores de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) e da Polícia Federal.