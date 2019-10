Após quatro anos em restauro, Igreja da Graça é reaberta e recebe exposição

Luiz Humberto Carvalho (foto Alô Alô Bahia/divulgação)

Após quatro anos em restauro, a Igreja Nossa Senhora da Graça, no Largo da Graça, em Salvador, foi reaberta oficialmente recentemente. Para celebrar, a exposição “Minha Nossa Senhora – Súplica e Louvação” irá ser realizada por lá, a partir do próximo dia 23. A curadoria é do arquiteto e artista Luiz Humberto Carvalho e a mostra contará com 48 telas num montante de mais de 31 representações que evidenciam diferentes nuances de Maria, o grande ícone feminino da fé cristã.

As intervenções de restauro da igreja foram executadas pelo Studio Argolo e financiadas pelo BNDES. Na igreja, para quem não sabe, foi enterrada a índia tupinambá Catarina Paraguaçu, que com o português Diogo Caramuru formou a primeira família cristã do país.





Cristina Reis, Milena Sá e Flávia Foguel, da FRS Arquitetura (foto/Rodrigo Mello/divulgação)

FRS Arquitetura comemora 15 anos

As arquitetas Flavia Foguel, Cristiana Reis e Milena Sá estão comemorando 15 anos de sucesso. O escritório do trio, que assina diversos projetos residenciais, corporativos e institucionais no país, marca a data reformulando a sua logomarca, reafirmando ainda mais o nome FRS Arquitetura no mercado. Amanhã, juntamente com a Tidelli, elas reúnem amigos, clientes e parceiros para brindar a data, assim como apresentar a sua intervenção no showroom da famosa loja para o Roteiro de Design 2019.

Bahia Marinha ganha um espaço de eventos

Parte do espaço onde foi erguida a mostra Casas Conceito, na Bahia Marina, será adaptada para funcionar como espaço de eventos durante o verão. O lançamento do novo projeto, batizado de Marina Summer House, está marcado para o mês de novembro. Além disso, o local também terá um novo bar, que funcionará durante o fim de 2019 e o início de 2020.





Rafaela Meccia (foto/Estúdio Gato Louco/divulgação)

Festão

O Shopping da Bahia, em Salvador, promove festão, hoje, a partir das 23h, com show da Banda Eva, para celebrar o projeto Grifes e Acordes 2019. Em vez de fazer uma grande lista sem personalidade, contratou a promoter Rafaela Meccia, que conhece meia Bahia, para peneirar e selecionar centenas de nomes afiados com o posicionamento do evento. A decoração também será assinada por Meccia.

Reconhecimento

A arquiteta e urbanista Luciana Paraíso, que comanda um escritório que leva o seu nome, vai receber pela quinta vez o prêmio Top 100 Kaza – promovido pela Revista Kaza -, que destaca o trabalho de profissionais de arquitetura e desing por meio de votação de lojistas e internautas. A cerimônia de premiação será hoje, em Punta Cana, na República Dominicana.

Paz interior

A busca pela paz interior nunca teve tanto luxo. Recentemente, um grupo de 33 mulheres desembarcou no Fasano Las Piedras, em Punta del Este, para um retiro espiritual, que contou com meditação, palestras e terapias. Shmuel Lemle esteve presente e deu aulas de cabala. Organizado por Carol Valle e Cata Pires, a próxima edição do programa, que foi batizado como My Sowing, já tem local e data definidos: Lisboa, em novembro.

Agito

Um grande encontro para celebrar a Axé Music. É isso que promete a festa Saulo e Durval na Fonte, que será realizada no dia 11 de janeiro de 2020, sob o comando dos cantores Saulo (Fernandes) e Durval Lelys na Arena Fonte Nova. Os dois artistas vão se apresentar no pranchão, um trio elétrico mais baixo, numa realização da Oquei Entretenimento, de Rafael e Ricardo Cal.

Palestra

O advogado Washington Pimentel, sócio do escritório Ayres Catelino Pimentel Advogados, será um dos palestrantes da Jornada Brasil-España, que acontece hoje, em Barcelona.

Na pauta: “Como fazer negócios no Brasil”. Washington, especialista em Planejamento e Reestruturação Empresarial, falará sobre estruturas e aspectos da legislação tributária no Brasil para uma plateia de executivos e empresários da comunidade europeia.