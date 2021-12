Após queda à Série B, diretores de futebol Lucas Drubscky e Júnior Chávare deixam o Bahia

Um dia depois de confirmar o rebaixamento à Série B do Brasileirão, o Bahia iniciou as primeiras mudanças no seu departamento de futebol. De acordo com apuração do CORREIO, Lucas Drubscky e Júnior Chávare não vão continuar no tricolor. O anúncio das saídas deve ser feito nas próximas horas.

A dupla chegou ao Bahia em fevereiro, ao final da temporada 2020, para substituir Diego Cerri, então diretor de futebol. A ideia da diretoria do Bahia era de que as decisões do departamento fossem descentralizadas. Enquanto Drubscky cuidava da negociação dos atletas, Chávare ficava responsável pelo mapeamento dos jogadores e gerência das categorias de base.

O trabalho, no entanto, não foi bem avaliado. Poucas contratações feitas pelo tricolor em 2021 surtiram efeito dentro de campo. Nomes como Matheus Galdezani, Oscar Ruiz e Thonny Anderson deixaram o clube antes mesmo do fim da temporada.

Outros atletas, como Jonas, Maycon Douglas, Ligger, Luizão e Isnado ficaram esquecidos no grupo. Soma-se a eles Marcelo Cirino, contratado em setembro, mas que sequer entrou em campo pelo Esquadrão.

O Bahia segue definindo seu planejamento para 2022. O técnico Guto Ferreira recebeu convite para permanecer no cargo, mas o martelo ainda não foi batido.