Após rebaixamento, torcida do Saint-Étienne invade campo para agredir atletas; veja vídeo

Na noite deste domingo (29) a equipe do Saint-Étienne foi rebaixada para a segunda divisão após dez anos na elite do futebol da França. E a derrota dentro de campo resultou em cenas de invasão e violência no estádio Estádio Geoffroy-Guichard , casa do Saint-Étienne. O time foi eliminado nos playoffs do rebaixamento pelo Auxerre, por 5 a 4 nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver parte da torcida alviverde entrando em campo assim que as penalidades acabam, correndo em direção aos jogadores do Saint-Étienne e atirando sinalizadores dentro do túnel que acesso aos vestiários do estádio.

Escoltados pela segurança, alguns jogadores que foram cercados pela torcida conseguiram se livrar das agressões e correr em direção aos vestiários. O goleiro do Auxerre, Donovan Léon, também foi ao dos ataques.

A temporada 2021/22 do Saint-Étienne ficará marcada como uma das mais negativas da história do clube. Além do rebaixamento para a segunda divisão, o time foi alcançado pelo PSG no posto de maior campeão francês. Agora são dez títulos para cada um.



Veja o vídeo da invasão:

Horas após o ocorrido, o perfil oficial do governo do Departamento de Loire, região onde fica a cidade que dá nome ao time, informou que peo menos dois policiais e 17 torcedores ficaram feridos. Além disso, mais de 200 agentes da polícia atuaram nos arredores do estádio para conter as confusões causadas fora da arena.

O clube publicou uma nota oficial lamentando o ocorrido e afirmando que está dando suporte aos feridos no evento. A equipe promoteu também que irá colaborar com as autoridades para investigar possíveis medidas legais contra os autores do vandalismo.



Os presidentes do clube, Bernard Caïazzo e Roland Romeyer, informaram que a torcida terá, em breve, notícias importantes sobre o futuro do time. A imprensa francesa cogita uma possível venda do Saint-Étienne. "Uma página essencial em nossa vida será virada, mas colocamos acima de tudo a instituição Saint-Étienne que, estamos convencidos, muito rapidamente encontrará seu caminho de volta à elite", diz o texto dos gestores.

A campanha deste ano foi de apenas 7 vitórias em 38 rodadas, além de 11 empates e 20 derrotas. Com isso, o time terminou em 18º lugar e disputou o playoff de rebaixamento contra o Auxerre, que ficou na 3ª colocação na segunda divisão. A disputa aconteceu em dois jogos e definiu se o Auxerre subiria para a primeira ou se o Saint-Étienne permaneceria com a vaga.



O último título de liga nacional conquistado pelos 'les verts', que significa 'os verdes', foi na temporada 1980/81. A última taça erguida pelo clube foi em 2012/13, com a conquista da Taça da Liga Francesa.