Após reclamações por fila, Prefeitura garante que vai vacinar todos no Centro de Convenções

A Prefeitura de Salvador afirmou que vai vacinar todas as pessoas que estão na fila para receber a primeira dose da vacina no Drive Thru montado no Centro de Convenções, que fica na Boca do Rio. O comunicado do Município veio após os pacientes que estavam aguardando nas filas reclamarem muito da lentidão no posto de imunização.

Secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates afirmou que pediu para a a Transalvador fazer a marcação do último carro da fila por volta das 16h45. Àquela altura, a fila estava próxima à entrada do Costa Azul, segundo relatos enviados por leitores do CORREIO.

"Não houve nenhuma intercorrência que gerou a fila, ela aconteceu mesmo por conta do volume de pessoas que optaram por um mesmo local", disse o Secretário.

Motorista por app, Rafael Lopes levou o pai, que tem 53 anos, para se vacinar no posto. Ele disse que chegou a ter um princípio de confusão no posto por conta da quantidade de veículos e a demora para a fila andar.

"No final da tarde veio a marcação e aí começou a fluir melhor. Mas ficamos quase 4h na fila. É chato porque é um momento que já nos gera ansiedade, todo o mundo querendo se livrar desse vírus e uma fila dessas encaro como desrespeito", afirmou.

De acordo com o filômetro da SMS, há somente três postos de vacinação abertos neste momento (17h50): No PAF 1 da Ufba, não há filas, mas o posto é exclusivo para 2ª dose Oxford de pessoas com data de reforço até 13 de Junho.

Os outros dois postos, Parque de Exposições e 5ª Centro de Saúde Clementino Fraga registram Fila Moderada e Muita fila, respectivamente.