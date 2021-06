Após recomendação do MP, Camaçari suspende vacinação de jornalistas

A vacinação de profissionais da comunicação de Camçari, que começaria nesta quinta (3), foi suspensa antes de começar, informou a prefeitura. A gestão acatou uma determinação da promotora Thiara Rusciolelli, do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

“Ainda nas primeiras horas da manhã de hoje a promotora Dra. Thiara me ligou informando da determinação do Ministério Público e determinando a suspensão imediata da vacinação. Dessa forma estamos suspendendo a vacinação dos profissionais da comunicação até segunda ordem do MP", diz o subsecretário de Saúde da cidade, Luiz Duplat.

No documento enviado à Secretaria de Saúde, a promotora diz que a inclusão de novos grupos prioritários nos planos municipais de vacinação, que não estão no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), viola a regra de prioridades. Cita também uma resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que prevê vacinação contra os grupos fixados no PNO.

No dia 18 de maio, o CIB aprovou a inclusão na vacinação de profissionais da comunicação acima de 40 anos e que estejam trabalhando nas ruas e nas redações. Os jornalistas incluídos são os que têm mais de 40 anos e estão trabalhando em redações ou na rua. O grupo inclui ainda fotógrafos, cinegrafistas e blogueiros registrados.

Um dia depois da decisão da CIB, os Ministérios Público Federal (MPF) e do Estado da Bahia (MP-BA) recomendaram que a vacinação não fosse feita e muitos municípios não iniciaram a imunização. Em Salvador, após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) indeferir um pedido do MP, o prefeito Bruno Reis anunciou que começará a vacinar jornalistas nesta sexta (4).

O MP diz que as autoridades "devem se basear em critérios técnico-científicos" para tomar as decisões relativas à imunização contra a covid-19 e que embora se reconheça a importância dos profissionais que possam ser incluídos no plano, "há outras categorias igualmente relevantes não contempladas". A recomendação é para suspensão da vacinação desses grupos e apresentação dos critérios que levaram à inclusão.