Após reconciliação, Arthur Aguiar publica primeira foto ao lado de Mayra Cardi

Em julho do ano passado a pauta era uma só: a atribulada vida amorosa de Arthur Aguiar. Após os episódios envolvendo traições e romances com diversas atrizes da Globo, o ator se reconciliou com a esposa Mayra Cardi e, neste domingo, publicou a primeira foto do casal ao lado da filha Sophia. "Um pouco do que foi a nossa Páscoa...", escreveu.

A reconciliação contou com o apoio de diversos fãs do casal. ""Feliz com o momento de vocês", disse uma internauta. "Que lindos! Deus continue abençoando vocês hoje e sempre!", falou outra. "Que linda sua familia", continuou mais uma.

Recentemente, Arthur foi às redes para falar sobre o relacionamento dos dois. "Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Está aí pra quem quiser ver. Só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as palavras... Isso não irá acontecer. A vida está aí pra gente viver e ela está sendo vivida. Agora se você não entendeu não há nada que eu possa fazer", disse.

Os dois terminaram no ano passado um casamento de dois anos. Na internet, Mayra chegou a dizer que vivia um relacionamento abusivo e entregou várias traições de Arthur.