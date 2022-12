Após redenção na Série B, Jacaré mira títulos pelo Bahia: 'Marcar a minha história'

Depois de um início de ano conturbado, o torcedor do Bahia teve motivos para comemorar no final. O tricolor encerrou a temporada com o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quem também não esconde o sorriso pelos feitos conquistados é o atacante Vitor Jacaré.

Um dos destaques do Esquadrão durante a Série B, o jogador teve em 2022 o ano da volta por cima. Ele chegou ao Bahia sob desconfiança após perder espaço no Ceará, mas conseguiu se firmar e foi peça importante no acesso. Agora, ele quer seguir fazendo história no clube.

"Minha expectativa é de fazer um bom ano novamente. Ser campeão baiano, ser campeão da Copa do Nordeste. (...) Eu tenho certeza de que vamos brigar por esses dois títulos agora no início da temporada", disse Jacaré, nesta quinta-feira (22), na primeira entrevista durante a pré-temporada.

"Eu vim aqui para marcar meu nome na história do Bahia, e só se marca o nome na história com títulos", completou.

Em 2023, Jacaré sabe que a concorrência por um lugar no ataque tricolor será alta. Além dos remanescentes da última temporada, o Bahia está buscando reforços para o elenco. Gerido pelo Grupo City, o Esquadrão tem encaminhadas as contratações dos atacantes Kayky e Gabriel Teixeira. Assim como Vitor Jacaré, ambos atuam pelos lados e têm preferência pelo setor esquerdo do campo.

“Todo jogador, quando termina o ano, tem que deixar de lado o que fez e procurar sempre melhorar para dar frutos e coisas boas para a equipe, para o treinador e para a torcida”, explicou ele antes de continuar:

“Como todos vocês já me conhecem do ano passado, da Série B, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante, se doar bastante dentro de campo para se encaixar no grupo. A gente sabe que ninguém aqui tem vaga garantida, mas a gente dá nosso melhor para conquistar nossa vaga”, afirmou.

O atacante, aliás, está suando a camisa na pré-temporada. Sob o comando do técnico Renato Paiva, o Esquadrão completou nesta quinta-feira o 10º dia de trabalho após o período de férias. Jacaré foi questionado sobre o ritmo dos treinos e quais as novidades o português já conseguiu implementar na equipe. Para ele, a posse de bola será o pilar do modelo de jogo da equipe.

“É um treinador que gosta de ter a bola, intensidade, pressão na bola para recuperar o mais rápido. É isso que o professor tem de diferente, é o que ele tenta passar para a gente. Tenho certeza que quando a gente conseguir colocar em prática vamos conquistar os triunfos e ser felizes”, explicou.

Em 2023, o Bahia terá alguns desafios pela frente. Além de retornar à primeira divisão, o tricolor tentará conquistar os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano no primeiro trimestre. Nos últimos dois anos o clube ficou pelo caminho e não chegou às finais do estadual. Realidade que Jacaré espera mudar. A estreia da equipe no Baianão será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, na Fonte Nova.

“O Campeonato Baiano é muito tradicional. É um campeonato difícil, pega campos ruins, equipes fechadas. Mas nosso treinador, nosso mister, está trabalhando para que, quando a gente enfrentar equipes assim, a gente possa ser superior e sair com o triunfo”, finalizou.