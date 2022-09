Após repercussão por valor milionário, marido de Suzy Camacho morre aos 85 anos

A repercussão em torno dos R$ 10 milhões de um fundo de investimento que a atriz Suzy Camacho pediu na Justiça, pode acabar em breve. Isso porque, na manhã desta quarta-feira (21), o empresário Farid Curi, de 85 anos, marido da ex-global, morreu após um longo período de internação.

Ele estava em coma desde 2020, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Os filhos do empresário divulgaram uma nota lamentando a morte de Farid. "Comunicamos, com imensa dor, a morte do nosso pai, Farid Curi, na manhã desta quarta-feira (21), em São Paulo, após um longo período de internação. Ele deixa seis filhos, nove netos, três bisnetos e um legado profissional e de dedicação à família e amigos que não serão esquecidos. Contamos com a compreensão de todos para a privacidade e recolhimento que este momento nos exige", informaram.

Farid se tornou o centro de uma briga judicial envolvendo seus filhos e a esposa. O empresário, que era um dos sócios da rede de supermercados Atacadão, empresa comprada pelo Carrefour por cerca de R$ 2,2 bilhões em 2007, não teve mais autonomia pelos negócios após a internação.

Sua esposa, Suzy, passou a tomar conta de algumas coisas. No entanto, Beatriz Curi, Muriel Curi, Rodrigo Curi e Alfredo Curi, filhos de Farid, entraram na Justiça para barrar o valor milionário que a atriz, supostamente, teria pedido. Além disso, ela é acusada de fazer um atestado falso para resgatar o dinheiro.

"O pedido para a retirada desta quantia foi feito por Farid. O dinheiro que ele iria resgatar eram rendimentos que estavam parados. Quando os filhos quiseram contestar essa movimentação, o Farid ficou louco da vida. Não concordou com os filhos. Foi aí que ele buscou três médicos. Não foi a Suzy que decidiu procurar os médicos", argumentou o advogado criminalista.

"Não é de hoje que os filhos do Farid passaram a perseguir a Suzy. Primeiro, eles entraram com um inquérito na polícia, falaram que ela dava comida estragada ao pai. Embora o processo ainda esteja aberto, sabemos que não procede. Neste segundo inquérito, alegam que os atestados são falsos."