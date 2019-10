Após retirada de óleo, praias de Morro de São Paulo têm acesso liberado

A Segunda e Terceira Praia, em Morro de São Paulo, assim como as praias de Garapuá e Boipeba, todas pertencentes ao município de Cairu, no Baixo Sul do estado, estão com acesso liberado aos banhistas desde o início da tarde desta terça-feira (22). A interdição ocorreu no início da manhã e foi finalizada entre 12h30 e 13h segundo a assessoria da prefeitura local. O Passeio Volta à Ilha também voltou a funcionar normalmente.

Para garantir a limpeza rápida, a Prefeitura de Cairu havia interditado o acesso após identificar a chegada das primeiras manchas de óleo nestas áreas na madrugada desta terça. O município-arquipélago aguarda a avaliação dos órgãos estaduais responsáveis para recomendação de banho de mar no local.

As equipes das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Especial do Morro, que aguardavam de prontidão os primeiros sinais da chegada do material, realizou a limpeza completa das áreas e a retirada de 1,5 tonelada do material até o final da manhã.

População também atuou em limpeza de praias, de onde foi tirada 1,5 tonelada de óleo (Foto: Pref. de Cairu/Divulgação)

A Prefeitura de Cairu, que conta com o apoio de voluntários devidamente equipados, assim como da empresa responsável pela limpeza pública da região, informou que manterá o monitoramento de todas as praias do município-arquipélago, incluindo Garapuá e Boipeba, para manter a costa livre de óleo.

Um vídeo feito por moradores de Garapuá mostra a chegada do óleo à praia. Assista.

Para somar esforços, a cidade recebeu representantes do Bahia Pesca e do Projeto Manatee e aguarda a chegada de equipes da Marinha do Brasil, da Petrobrás, do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Recomendações

Caso sejam encontradas manchas de óleo na área, deve-se entrar em contato imediatamente com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável através do telefone (75) 3652-1064.

Aos voluntários, a prefeitura também reforça os cuidados durante a limpeza: utilizar de luvas de borracha, máscara de proteção, botas, pás e outros utensílios para evitar o contato direto com o óleo; armazenar o resíduo em sacolas resistentes ou baldes e usar chapéu para a proteção solar.