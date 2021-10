Após romper com a Turner, Bahia acerta venda dos direitos de TV para Globo

Depois de romper com a Turner, o Bahia chegou a um acordo e assinou com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro em TV fechada. O vínculo será entre 2022 e 2024.

Com o acerto, o Bahia passa a ter contrato com a emissora carioca em todas as plataformas. Agora, o time baiano vai poder ter os jogos exibidos nos canais SporTV. As transmissões vão valer a partir do ano que vem. Na atual temporada, os direitos continuam com a Turner, que televisiona as partidas nos canais TNT.

O Bahia seguiu o mesmo caminho de outras equipes que romperam com a Turner. Na semana passada, Ceará, Fortaleza, Coritiba, Juventude e Santos já haviam acertado com a Globo. Athletico-PR e Palmeiras seguem em negociações.

"Estamos muito satisfeitos de inaugurar essa nova etapa de um projeto consolidado com a Globo, agora tanto com TV aberta quanto TV fechada e pay-per-view. Entendemos que para o Bahia vai ser bom financeiramente e para o nosso torcedor vai ser bem importante para ampliar o acesso e ter mais visibilidade dos jogos do nosso clube. Então, agradecer à Globo pela confiança e reforçar a parceria que temos", disse o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

De acordo com a Globo, o modelo de contrato oferecido ao Bahia foi o mesmo que a empresa tem com as outras equipes. Assim, a divisão financeira segue a seguinte ordem:

- 40% da verba dividida igualmente entre os clubes

- 30% da verba distribuída de acordo com a colocação no campeonato

- 30% da verba proporcional ao número de jogos transmitidos

No mês passado, a Turner anunciou o fim da transmissão dos jogos da Série A a partir de 2022. A empresa americana usou uma cláusula que permite o rompimento do contrato sem a necessidade de pagamento de multa aos clubes. Assim, as equipes voltam a ter os direitos de transmissão e podem renegociar.