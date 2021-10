Após romper com a Turner, Bahia negocia direitos de TV com a Globo

Depois da Turner anunciar o fim do contrato com o Bahia e outros sete clubes para a exibição do Campeonato Brasileiro em TV fechada, o tricolor recebeu proposta da Globo para fechar com a emissora entre 2022 e 2024.

Durante entrevista no canal oficial do clube, o presidente Guilherme Bellintani explicou que vem mantendo conversas com a Globo e as partes podem chegar a um acordo.

"Esse aspecto [rompimento com a Turner] talvez tenha até efeito positivo para o Bahia. O contrato com a Turner, ao longo dos anos, se mostrou um contrato inferior. O Bahia recebe hoje, por ter fechado com a Turner, algo entre R$6 milhões e R$8 milhões a menos por ano do que outros clubes que têm contrato com a Globo”, iniciou Bellintani.

“Esse rompimento de contrato deve nos dar um resultado positivo. Para isso devemos aderir ao contrato da Globo na forma que outros clubes aderiram. Estamos conversando, olhando também outras alternativas para não tomar nenhuma decisão fora do tempo e prejudicar financeiramente o clube”, completou.

Nesta quinta-feira (7), a Globo anunciou que fechou acordos com cinco dos oito clubes que tinham contrato com a Turner. São eles: Ceará, Coritiba, Fortaleza, Juventude e Santos. Restam ainda Bahia, Athletico-PR e Palmeiras.

A emissora divulgou ainda que os novos clubes vão poder ter os seus jogos exibidos no SporTV, a partir de 2022. O modelo do contrato foi o mesmo que a empresa tem com as outras equipes:

40% da verba dividida igualmente entre os clubes

30% da verba distribuída de acordo com a colocação no campeonato

30% da verba proporcional ao número de jogos transmitidos

No mês passado, a Turner anunciou o fim da transmissão dos jogos da Série A a partir de 2022. A empresa americana usou uma cláusula que permite o rompimento do contrato sem a necessidade de pagamento de multa aos clubes. Assim, as equipes voltam a ter os direitos de transmissão e podem renegociar.

Atualmente o Bahia já possui contrato com a Globo para a exibição dos jogos em TV aberta e pay-per-view.