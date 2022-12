Após saídas, Bahia mira reestruturação do sistema defensivo

Aos poucos, o elenco do Bahia que disputará as competições de 2023 está tomando forma. O tricolor está passando por mudanças desde que o Grupo City assumiu a gestão tem buscado no mercado peças para compor o grupo treinado pelo técnico Renato Paiva. No primeiro movimento, o Esquadrão deu atenção especial ao sistema defensivo.

Do time que conquistou o acesso à primeira divisão, apenas um zagueiro foi mantido no clube para a próxima temporada. Aos 21 anos, Gabriel Xavier é considerado uma promessa e aposta para o ano que vem. Outros cinco jogadores deixaram a equipe.

Luiz Otávio, Ignácio e Didi ficaram livres após o fim do contrato. O último acertou com o Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista. Gabriel Noga, que não chegou a entrar em campo pelo tricolor, foi devolvido ao Flamengo, enquanto Zé Vitor, que disputou apenas um jogo, atuará pelo Tombense.

Com a debandada na defesa, o Esquadrão precisou recorrer ao mercado. O clube já anunciou e apresentou o zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, que foi comprado por R$ 3,9 milhões junto ao Ceará. O tricolor também tem acertos encaminhados com Kanu, do Botafogo, e David Duarte, do Fluminense. A dupla chegará por empréstimo.

Nos últimos dias o clube baiano sondou a situação do zagueiro Caetano, de 21 anos, que pertence ao Corinthians, mas se destacou defendendo o Goiás em 2022. A equipe paulista afirmou que o atleta está nos planos do técnico Fernando Lázaro e não abriu negociações.

Entre os jogadores que foram embora, o único que o Esquadrão tentou manter foi o zagueiro Ignácio. Ele foi um dos destaques do tricolor na campanha do acesso e estava no clube desde 2018. Bahia e atleta não chegaram a um acordo para a renovação. A parte financeira foi o maior entrave.

Com a chegada de novas peças, o sistema defensivo tem ganhado atenção especial durante os treinos da pré-temporada. Nos clubes em que passou, o técnico Renato Paiva já adotou o sistema com três zagueiros e pode repetir a formação no Esquadrão. O treinador deixou claro, no entanto, que o modelo de jogo será definido a partir das características presentes no elenco.

“Tenha certeza que vamos montar um elenco muito competitivo, dentro da nossa forma de pensar o jogo. Não tem lógica contratar um jogador que não se encaixa na forma de jogar”, iniciou ele antes de completar:

“ Me perguntaram muitas vezes, por treinar o Independiente del Valle com três zagueiros, qual era a minha forma preferida de jogar. A minha resposta é sempre a mesma. No Benfica, durante 18 anos, jogamos no 4-3-3 e às vezes 4-4-2. Mas dizer que o que eu quero e gosto de fazer é perceber os jogadores que temos, as características e aí definir um sistema. Para mim isso é essencial e quem vai definir o sistema é a característica dos jogadores".

Por falar em defesa, o Bahia terá um novo goleiro a partir de 2023. Marcos Felipe, de 26 anos, já está integrado ao elenco na Cidade Tricolor. Contratado por empréstimo junto ao Fluminense, ele depende apenas dos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente. No Esquadrão, Marcos disputará posição com Mateus Claus, Matheus Teixeira e o jovem Gabriel Souza.