Após seis jogos, Bahia demite técnico Diego Dabove

A passagem de Diego Dabove pela Cidade Tricolor terminou antes do esperado. Depois de apenas seis jogos, o treinador argentino foi desligado do cargo e não treinará mais o Bahia no Campeonato Brasileiro. O contrato entre ele e o clube iria até o fim de 2022, mas a diretoria optou pela rescisão após o início com maus resultados.

Contratado em agosto para substituir Dado Cavalcanti, Diego Dabove não conseguiu comandar a reação esperada. Nos seis jogos em que esteve à frente, o time venceu apenas um, empatou dois e perdeu três. A última derrota foi na terça-feira (5), por 3x1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Além de não conseguir os pontos para fazer o Bahia se afastar da luta contra o rebaixamento, as constantes mudanças na escalação passaram a incomodar atletas e dirigentes. Além de não repetir a equipe em nenhum dos jogos, com frequência o treinador alterou o esquema tático de uma partida para outra, mas as boas atuações não apareceram.

Com 23 pontos, o tricolor ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento.

Na época da saída de Dado Cavalcanti, o Bahia não divulgou quais foram os termos da rescisão, mas tudo indica que Dado saiu de comum acordo, o que abre a possibilidade para o clube contratar um outro treinador.

Nos bastidores, o nome mais cotado para assumir a equipe é o de Guto Ferreira, que está sem clube desde que deixou o Ceará, em agosto.

Caso acerte o retorno, Guto emplacará a terceira passagem pelo Esquadrão. Ele foi peça importante no acesso tricolor à Série A, em 2016, e na conquista da Copa do Nordeste em 2017. O último trabalho dele no clube foi em 2018, quando conquistou o título de campeão baiano.

O próximo compromisso da equipe na Série A do Brasileirão será no sábado (9), contra o Athletico-PR, às 19h, na Arena da Baixada. A tendência é a de que o português Bruno Lopes seja o técnico interino.