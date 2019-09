Após seis meses, casamento do ator Daniel Rocha chega ao fim

Após 6 meses, chega ao fim o casamento do ator Daniel Rocha com a médica, Laíse Leal. Foi o ator que decidiu colocar um fim no relacionamento. Segundo informações do blog do Amaury Jr, o artista curtiu o Rock in Rio sozinho neste final de semana.

A separação foi amigável, e os dois ainda já decidiram como será a guarda compartilhada dos dois cachorros que tinham juntos.

O casal, que estava junto há 4 anos, oficializou a união em março deste ano. A cerimônia luxuosa aconteceu em Trancoso, na Bahia, totalmente ao ar livre e com uma vista paradisíaca ao fundo para cerca de 300 convidados.

Vale lembrar que o ator foi dispensado da TV Globo no ano passado. Ele chegou a Globo em 2010 e fez seu primeiro papel de destaque na novela Avenida Brasil, em 2012. Desde lá, já integrou também o elenco de outros sucessos da emissora, como Amor à Vida, Império, Totalmente Demais e A Lei do Amor.