Após semana agitada por SAF, Bahia enfrenta o Operário e pode abrir vantagem no G4

Depois de dois jogos atuando longe de casa, o Bahia vai reencontrar o seu torcedor neste sábado (24), quando recebe o Operário, às 18h15, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B.

O tricolor conta com o apoio da torcida para conquistar os três pontos e ficar mais perto de confirmar o acesso à primeira divisão. Como o Londrina perdeu da Ponte Preta na sexta-feira, um triunfo fará o Esquadrão abrir nove pontos de vantagem para o quinto colocado.

A promessa é de casa cheia diante da equipe paranaense. Mais de 35 mil ingressos foram garantidos até sexta-feira, informou o clube. Neste segundo turno, a força como mandante tem sido o trunfo do Bahia na briga para subir. O time tem 100% de aproveitamento na Fonte. Desempenho este que eleva o favoritismo baiano sobre o alvinegro.

“A gente tem tido bons resultados dentro de casa e nosso torcedor tem sido fundamental. Tanto é que os números mostram isso no campeonato. Então esperamos casa cheia novamente para que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais um bom resultado”, diz o zagueiro Ignácio.

Mais do que confirmar o bom momento em casa, uma vitória sobre o Operário também recolocará o Bahia na vice-liderança. Com 51 pontos, foi ultrapassado pelo Grêmio, que chegou a 53 ao vencer o Sport, por 3x0, no início da rodada.

Cada vez mais perto de subir, Ignácio revela que o elenco tenta controlar a ansiedade. “Eu acompanhei o jogo do Cruzeiro [contra o Vasco], eles fizeram uma grande festa. É claro que bate uma ansiedade, né? Mas é algo que a gente tem que procurar controlar. Pensar no jogo a jogo para conseguir nosso objetivo o quanto antes também. (...) O espírito é encarar cada jogo como uma final. Então que possamos levar esse espírito até a final e que possamos conquistar nosso objetivo”, completa o defensor.

Mudança na escalação

O time vai ter pelo menos uma mudança. Titular em boa parte da temporada, o meia Daniel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o mais cotado para ficar com a vaga do camisa 10 é Ricardo Goulart. O meia-atacante estava jogando entre os 11 iniciais, mas ficou no banco de reservas na derrota para o Sport por 1x0.

Quem também deve voltar são os atacantes Matheus Davó e Vitor Jacaré. A dúvida fica por conta do esquema tático que o treinador Enderson Moreira vai utilizar. Se mantiver a equipe com três atacantes, Copete pode ganhar nova chance. Já se o comandante optar pelo retorno do desenho com dois atacantes, o meio de campo ganhará uma peça.

Uma outra possibilidade é o retorno do lateral esquerdo Luiz Henrique ao time titular. Dessa forma, Enderson poderá deslocar o volante Rezende para a função original, no meio-campo.

Na zaga, Luiz Otávio fez três treinos com o elenco, o que não garante sua volta ao time titular após se recuperar de uma lesão na coxa. Como o treinador adotou o tom de mistério, a escalação só será conhecida minutos antes do apito inicial.

Uma possível escalação tem Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Raí (Copete), Davó e Jacaré.

Do outro lado, o Operário trava luta contra o rebaixamento. O Fantasma é o vice-lanterna da Série B, com apenas 30 pontos. Há três meses a equipe não vence fora de casa, e o técnico Matheus Costa tem problemas para montar o time.

Suspenso, o zagueiro Reniê dará lugar para Gustavo Alcino. No meio, Rafael Oller e Felipe Garcia podem ganhar as vagas de Giovanni Pavani e Paulo Victor, respectivamente. Já no ataque, Júnior Brandão deve sair para a entrada de Paulo Sérgio.