Após ser criticado, Mario Frias chama Wagner Moura de ‘patético’ e ‘chorão’

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, não gostou nem um pouco das falas de Wagner Moura durante sua participação no programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, desta segunda-feira (1º).



Na ocasião, o ator se recusou a comentar sobre falas do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, e ainda distribuiu críticas a outros aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



“Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo. Nem esse cara (Camargo), nem aquele outro da Secretaria de Cultura (Frias)”, disse Wagner Moura.

Somos dois então. Não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma pra bandido! pic.twitter.com/bgMWEvmJjn — MarioFrias (@mfriasoficial) November 2, 2021

Nas redes sociais, Frias rebateu os comentários: “Somos dois então. Não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma pra bandido!”O secretário ainda fez uma série de publicações criticando o ex-colega de profissão. “Terrorista é o vagabundo covarde que ele está fazendo filme”, disse em referência ao diretor de ‘Marighella’.“Esse Wagner ‘Choura’ é patético. Diga-me com quem andas e te direi quem és! Chorão”, disse em outra publicação, que continha fotos de Wagner com figuras como Lula e Dilma.Já Sérgio Camargo comentou que “qualquer negro que assistir ao filme estará vestindo a carapuça de marginal. Devemos boicotar este insulto”, referindo-se ao filme como uma obra racista.