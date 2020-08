Após ser internada com falta de ar, idosa melhora e dança forró com fisioterapeuta

A manhã do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, teve seu momento de agitação após dona Maria Ferreira de Lima, 74 anos, dançar um bom forró com o fisioterapeuta nesta quarta-feira (19).

A aposentada foi internada na última segunda (17) com insuficiência cardíaca e falta de ar, e precisou fazer uso do oxigênio para auxiliar a respiração.

No entanto, a preocupação com dona Maria durou pouco. Dois dias depois, o fisioterapeuta Emanuel Castro foi fazer a avaliação da paciente para o desmame do oxigênio. Ao perguntar como ela se sentia, a aposentada disse que estava pronta para um forró.

Sem perder tempo, Dona Maria e Emanuel partiram para um digno forró a dois.

Assista ao vídeo: