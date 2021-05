Após sete anos, Dinei está de volta à Toca do Leão

Um ídolo da nação rubro-negra matou a saudade da Toca do Leão nesta segunda-feira (31). Depois de sete anos, Dinei vestiu novamente a camisa do Vitória. Ainda não o uniforme de jogo, mas a camisa de treino.

Contratado para reforçar o elenco na Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante se apresentou ao clube e realizou exames médicos, praxe para a assinatura do contrato, que tem duração até o final do torneio nacional.

Anunciado como novo reforço na sexta-feira (28), Dinei não calçou chuteiras porque defendeu o Jacuipense no sábado, na derrota por 2x0 para o Floresta, em Horizonte (CE), na estreia da Série C.

Foi a despedida dele do Leão do Sisal, time que defendeu durante o Campeonato Baiano. Pelo desgaste, apenas correu em volta do gramado no primeiro dia na Toca. A atividade foi feita ao lado do lateral direito Gabriel Inocêncio, que foi a campo pela primeira vez após passar por cirurgia no joelho.

O atacante Ronan, que se apresentou no domingo, já treina com bola com o grupo.

O próximo compromisso do Vitória é na quinta-feira (3), às 19h, no Barradão, diante do Internacional. O jogo é o primeiro da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta é no dia 10, às 21h30, no Beira-Rio. Pela Série B do Brasileiro, o Leão volta a campo no dia 7, às 20h, quando recebe o Náutico.

Para ficarem à disposição de Rodrigo Chagas, Dinei e Ronan ainda precisam ser regularizados. Nesta segunda, o treinador rubro-negro seguiu com os preparativos para o jogo contra o Internacional. Depois de assistir a um vídeo com análise do empate em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, na estreia da Série B, o elenco realizou um trabalho tático.