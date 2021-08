Um policial militar trocou tiros com um suspeito que tentou assaltá-lo no estacionamento do mercado Big Bompreço, na Avenida ACM, na noite desta quinta-feira (26). O PM também entrou em luta corporal com o assaltante, que conseguiu fugir.

Após o tiroteio, equipes da Polícia Militar foram até o local. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, onde foi apresentada a arma de fogo que foi utilizada pelo criminoso.

O policial militar não foi ferido.