Após tentativa de estupro em faculdade no Stiep, alunos cobram segurança

Estudantes do Centro Universitário Estácio, no bairro do Stiep, em Salvador, se reuniram, na noite dessa sexta-feira (26), para protestar contra a falta de segurança no local. No dia anterior, uma estudante do curso de Engenharia foi vítima de uma tentativa de estupro, quando um ex-aluno da instituição, já identificado pela polícia, entrou no banheiro feminino e, segundo as investigações, usou uma faca para render e ameçar a vítima.

O crime não aconteceu porque outra estudante também entrou no banheiro, presenciando a cena e alertando sobre o ataque. O suspeito, então, teria fugido numa moto.

Em nota, a Estácio lamentou o ocorrido e informou que sua equipe de segurança interna e patrimonial foi acionada assim que soube do episódio.

"A Unidade ressalta que investe constantemente em infraestrutura com o objetivo de assegurar a integridade dos alunos e funcionários que circulam pelo campus, e conta com uma equipe de segurança, com monitoramento por câmeras 24h por dia. Além disso, firmou uma parceria com a Ronda Universitária, um grupo da PM especializado em segurança em instituições de ensino", disse a direção, em comunicado.

A instituição também destacou que está prestando toda assistência para a aluna envolvida no incidente e colaborando com as autoridades na apuração dos fatos.

Insegurança

De acordo com o estudante Vivaldo Marques, apesar da área contar com a Ronda Universitária, o patrulhamento não ocorre em tempo ininterrupto e os estudantes terminam ficando vulneráveis, especialmente quando precisam se dirigir ao estacionamento G4, que costuma ficar mais deserto.

No local ficam os laboratórios de Informática, a biblioteca e as atividades da clínica de Psicologia, anatomia, Nutrição e clínica escola.

"Como a faculdade é aberta, não há restrição de acesso, sempre ocorrem assaltos na unidade e sempre ficou por isso mesmo. O ex-aluno conhecia essa vulnerabilidade na segurança", completa, ressaltando que a comunidade estudantil está assustada e preocupada.

Com palavras de ordem, os estudantes pediram ao reitor do centro universitário que tomasse medidas como a implantação de catracas e ampliação no quadro de seguranças.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que equipes da 9ª Delegacia (Boca do Rio), coordenadas pelo delegado titular, Antônio Carlos Magalhães Santos, investigam a tentativa de estupro, "que teria ocorrido em uma faculdade na região do Stiep, na última quinta-feira (25)". Além disso, afirma que "outras providências de polícia judiciária, câmeras de vigilância do local estão sendo analisadas para identificar e prender o autor".