Após ter Porsche vetado, filha de Gugu debocha de carro de R$ 420 mil: 'Coisa'

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, mostrou-se revoltada com a tia, que a proibiu de comprar o Porsche dos sonhos. No lugar, foi comprado um outro carro, também de luxo, mas que chega a custar "apenas" R$ 400 mil, o que desagradou a jovem de 17 anos.

“Apresento pra vocês o ‘Coisa’, meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”, compartilhou, desdenhando, no Instagram, em maio deste ano.

“Eu pedi para a minha tia o Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora, e informaram que eu não poderia ter esse carro, por ser de luxo, e eu ser uma criança de 17 anos, além de ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei outro carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, desabafa a estudante, em vídeo.

No mesmo depoimento, divulgado pelo colunista Leo Dias, Sofia menciona que seu irmão, João Liberato, não só ganha pensão mensal maior do que a quantia recebida por ela e sua irmã, Marina Liberato, como também pôde comprar um automóvel por um valor bem maior do que o das gêmeas.

O preço do carro 0km de João é estimado em R$ 292 mil. Entretanto, Marina conseguiu uma liberação para gastar “apenas” R$ 242 mil em um modelo usado. Sofia angariou um pouco mais: R$ 249 mil.

O carro comprado em maio deste ano pode chegar a custar mais de R$ 427 mil, dependendo da versão.