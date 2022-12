Após término relâmpago, ex de Adriano Imperador quer anulação do casamento

A separação veio 24 dias após o casamento no civil entre Adriano Imperador e Micaela Mesquita. Agora, ela quer a anulação dos papéis, já que, pela lei, os dois seguem casados. Segundo o jornal Extra, a cabeleireira já voltou a morar na Rocinha, onde residia antes de se envolver com o ex-jogador.

Apesar do término, Micaela foi à praia ao lado de uma amiga no último domingo (4) e fez questão de registar o momento nas redes sociais. "Tá doendo por dentro, mas eu não irei me deitar para o sofrimento, vamos viver", escreveu ela na legenda de uma foto.

Ainda segundo o jornal, o casal estava junto há sete anos, no total, apesar do casamento só ter ocorrido mês passado. A família do atleta era contra a relação no início. "Achavam que ela queria tirar proveito. Mas a Micaela nunca se encostou nele. Continuo estudando e trabalhando e até voltou a morar na comunidade", diz uma pessoa próxima aos dois.

Leia mais: Adriano Imperador se separa de Micaela Mesquita 24 dias após o casamento

O fim da relação ocorreu após uma enorme discussão. Antes da briga, os dois estavam bem. Havia até planos de realizar uma festa ao lado de amigos e familiares neste fim de semana.

A situação desandou, segundo o jornal Extra, após Adriano Imperador foi visitar amigos na Vila Cruzeiro, favela onde foi criado, e só voltar pra casa após dois dias. Ele tinha ido assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça. Micaela não aceitou as desculpas do então marido, que não deu qualquer satisfação a ela de onde estava.

Pouco depois, os dois pararam de se seguir no Instagram, e Micaela apagou todas as fotos anteriores, postando apenas uma selfie com a legenda: "Coisa rara: teu espelho tem minha cara". Nos stories, ela publicou uma foto dando bom dia.

Apesar de ter parado de seguir a ex-mulher, Adriano Imperador manteve algumas fotos do casal.