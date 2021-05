Após título do Nordestão, elenco do Bahia ganha segunda de folga

Depois de faturar o tetracampeonato da Copa do Nordeste, no último sábado (8), o elenco do Bahia ganhou a segunda-feira (10) de folga. A delegação, que desembarcou em Salvador na tarde de domingo (9), foi liberada em seguida e só se reapresentará no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo na manhã desta terça (11).

A programação do Esquadrão prevê apenas um treino em Salvador antes da viagem para a Bolívia. Logo após os trabalhos de terça, o grupo seguirá viagem, de olho no próximo compromisso pela Sul-Americana. O time do técnico Dado Cavalcanti vai encarar o Guabirá na quinta-feira (13), às 19h15, no estádio Gilberto Parada, em Moreno.

O Bahia é o segundo colocado do Grupo B da competição internacional, com cinco pontos. A primeira posição é ocupada pelo Independiente, da Argentina, com sete pontos. Vale lembrar que só o líder de cada grupo se classifica para as oitavas de final.

Fora das três primeiras rodadas da competição por suspensão, Rossi será um reforço à disposição de Dado Cavalcanti. Também estão de volta o volante Patrick de Lucca e o zagueiro Luiz Otávio, que foram desfalques na decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará. Já o lateral-direito Nino Paraíba, que se recupera de problema no tornozelo, deve ser reavaliado.