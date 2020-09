Após traições, Arthur Aguiar vira evangélico e é contratado pela Record

O ator Arthur Aguiar se define como uma nova pessoa. Após polêmicas envolvendo traições em seu casamento com a influencer Mayra Cardi, ele se tornou evangélico. Segundo a coluna de Léo Dias, no portal Metrópoles, Aguiar foi batizado no retiro espiritual Estância Paraíso, em Minas Gerais.

O lugar tem como propósito ministrar “cura, restauração e libertação na vida de pessoas que ao longo da caminhada desanimaram diante das dificuldades, problemas, traumas, decepções na família e no ministério“, segundo o site da própria instituição. O cantor Wesley Safadão também já passou pela conversão no mesmo local.

Esse retiro é familiar a Mayra, que já o visitou a convite de Simone, da dupla com Simaria. O objetivo de Arthur, porém, seria realmente a conversão, o que ocorreu nas ‘águas sagradas’ do lugar.

Em uma sequência de stories em seu Instagram, Arthur confirmou a decisão e afirmou que já esperava as reações negativas vindas do público. “Ontem, quando o Léo [Dias] me procurou dizendo que iria dar essa matéria sobre a minha conversão, que eu não sei como ele ficou sabendo, mas ficou e me perguntou se eu gostaria de falar alguma coisa, eu logo respondi que não, pois eu tinha certeza que seria exatamente o que está sendo. Uma enxurrada de julgamentos, críticas, piadas, chacotas e tudo que está acontecendo. Sinceramente não estou surpreso com nada que eu li, infelizmente o ser humano deu errado“, começou.

“A grande maioria se acha dono da razão, com direito de julgar, xingar e aplicar uma sentença na vida do outro como se ele fosse Deus. E aí eu te pergunto: Quem é você pra julgar o outro? Quem? Quem te deu esse direito? Olha pra sua vida, olha pra tudo que você faz ou deixa de fazer. Não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado, erro. Não cabe o julgamento se errou mais ou menos, ele errou e ponto final. Resta saber o que ele fará com todos esses erros, isso que é importante“, desabafou.

O ator então disse ter recebido um chamado divino. “Eu não me converti para mostrar ou provar nada pra ninguém, porque se não eu mesmo teria postado. Eu me converti porque recebi eu recebi um chamado de Deus e você só vai entender isso quando acontecer com você“, destacou. “Não quero e não preciso que ninguém acredite na minha transformação, pois o único que precisa sentir isso é Deus e Ele sabe que é de verdade. A única coisa que exijo é RESPEITO, pois você que está lendo a minha mensagem, não tem o direito de me julgar, de me xingar, de me apontar o dedo ou falar qualquer coisa sobre a minha vida, porque ela não é sua“, pontuou Aguiar.

Ele continuou o desabafo, reforçando que as pessoas deveriam julgar menos. “Olhe mais para si e menos pro outro quando for querer enxergar e apontar algum defeito, você está cheio de erros e defeitos e tá tentando esconder isso colocando os holofotes no erro do outro pra que ninguém veja os seus. E olhe mais pro outro e menos pra você quando pensar em sair por aí julgando, debochando, xingando e fazendo gracinha com a vida do outro“, falou.

Arthur ainda apontou como esse tipo de postura pode resultar em episódios sérios. “Pensa se você aguentaria passar pelo que ele tá passando. Pensa se você aguentaria todos os ataques que ele recebe diariamente. Eu posso garantir que muitos de vocês não aguentariam nem um décimo desses ataques, talvez nem aqui estariam mais, já teriam feito uma besteira como muitos infelizmente fazem… e saiba que quando uma pessoa faz uma besteira e decide não estar mais aqui devido a todos os ataques que ela recebeu, você é responsável por isso!“, afirmou.

“Não precisa ficar ‘batendo’, xingando e julgando o outro. Pode ter certeza que ele já está fazendo isso com ele mesmo. Ele precisa de uma mão sim, mas não para bater nele e sim para ajudá-lo a levantar. Seja a pessoa que vai estender a mão pra levantar a outra e não pra bater“, pediu, por fim.

Até mesmo Mayra Cardi deixou um comentário na postagem de Léo Dias sobre a conversão de Arthur. “Eu sempre vou acreditar na transformação do ser humano, pois se eu parar de acreditar eu terei que mudar de profissão. Falo sobre transformação, perdão, errar e ser sua melhor versão todos os dias nas minhas redes e nos meus cursos! Sou a primeira pessoa a levantar a cada tombo que tomo, e dar a outra face para bater na esperança de ganhar um beijo, não porque sou cega e sim porque tenho esperança de um amanhã melhor para todos nós“, afirmou a coach.

Ela continuou, defendendo que as pessoas podem mudar de verdade. “Se eu não fosse assim eu seria uma grande farsa e então não deveria propagar e trabalhar com pessoas e sim com móveis que não exigem sentimentos, empatia, amor, perdão e exercício diário para todos sermos melhores! Todos erram, uns mais, uns menos, querer mudar é o primeiro passo para o novo, ainda não significa um novo começo, agora deixe o tempo agir, só ele poderá responder por todos nós“, disse.

Depois da conversão, inclusive, Arthur está retomando suas atividades profissionais. O ator foi escalado para participar de “Gênesis”, próxima novela bíblica da Record TV. Ele interpretará José do Egito na sétima fase da produção, escrita por Stephanie Ribeiro.

Segundo o UOL, anteriormente, o personagem estava reservado para André Bankoff, mas parece que os planos da emissora mudaram. Tanto a Record quanto Aguiar confirmaram sua participação na trama. A empresa informou ainda que Bankoff “será escalado para outro trabalho”.