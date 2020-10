Após treino tático, Vitória está pronto para enfrentar o Avaí

O Vitória está pronto para enfrentar o Avaí. Nesta sexta-feira (9), o técnico Eduardo Barroca comandou seu segundo treinamento à frente do Leão, o último antes do jogo contra a equipe azurra, marcado para o próximo sábado (10).

Os jogadores participaram de um trabalho tático, seguido de um treino de bolas paradas. O treinador também acompanhou as finalizações. A preparação ainda teve os atletas divididos em grupos, realizando atividades específicas por posição.

A partida entre Vitória e Avaí, válida pela 15ª rodada da Série B, está marcada para sábado (10), às 16h, no Barradão. O Leão entra na rodada na 10ª colocação, com 18 pontos. Já o rival, com um ponto a mais, começa na 9ª posição.