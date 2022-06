Após trem descarrilar, ponte entre São Félix e Cachoeira ficará 7 dias interditada

A ponte Dom Pedro II, entre os municípios de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo baiano, ficará durante 7 dias interditada, após a estrutura ter sido abalada por um trem descarrilado, na última terça-feira (7).

A VLI Multimodal S.A., controladora da linha férrea, informou à Prefeitura de São Félix que o tempo será necessário para a conclusão de serviços de reparos, já iniciados após a análise da estrutura, feita ontem.

Nesse intervalo, o trânsito de pedestres e motociclistas fica autorizado, mas a circulação de automóveis como carros, ônibus e caminhões está proibida. De acordo com nota da VLI, o prazo estipulado pela companhia leva em conta o compromisso de realizar a manutenção observando as especificidades da ponte centenária. As peças de reparo serão produzidas em outro local.

A companhia reafirma que não houve danos à estrutura da ponte, mas somente a trechos da faixa de rodagem de automóveis. "A VLI lamenta os transtornos à comunidade e reforça seu compromisso para que a retomada do tráfego ocorra da forma mais rápida possível", diz nota.