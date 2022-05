Após três anos, Vitória confirma o retorno da equipe de basquete

O basquete está de volta ao Vitória. Após quase três anos de hiato, o Leão retoma a modalidade, e se prepara para disputar a Liga Nordeste, a partir deste domingo (8). A meta do clube é retornar ao Novo Basquete Brasil (NBB), a elite do esporte olímpico, já no ano que vem.

"Era um sonho de todos nós começar o basquete, assim como o futebol feminino. Conseguimos encontrar um patrocinador que viabilizou o futebol feminino, que é a Acelen. O basquete é uma aposta que a gente tem, um esporte tradicional, que fez história no Vitória. Agora vamos começar do degrau abaixo, é um projeto de reconstrução", disse o presidente em exercício do Leão, Fábio Mota, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6).

Em 2015, o Vitória firmou uma parceria com uma universidade de Salvador. Foram três temporadas da aliança com a Universo e, ao longo desse tempo, a equipe disputou a NBB, chegou aos playoffs da competição e fez sucesso com o torcedor.

A parceria, porém, terminou em agosto de 2018, após as duas partes não entrarem em acordo para renovação. O rubro-negro ainda manteve uma equipe até o fim de 2019, quando encerrou o projeto em razão da crise financeira.

Agora, o Leão está de volta ao esporte olímpico, e busca parceiros. "O Vitória que é o proprietário, que tem a marca. É uma aposta. Estamos no mercado procurando patrocinadores. Vamos precisar bastante de parceiros e da torcida", afirmou Fábio.

Além da Liga Nordeste de Basquete, o Vitória vai se inscrever no Campeonato Baiano. Também quer disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes (CBB), que funciona como a divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil. "O NBB esse ano já foi, não tem calendário. Vamos para a Copa Nordeste, Campeonato Baiano e tentar CBB esse ano. A gente espera, até o ano que vem, estar na NBB".

"Temos jogadores que já disputaram o NBB. Esperamos ser campeões da Copa do Nordeste, ganhar o Campeonato Baiano, depois ir para o CBB e voltar ao NBB. É um projeto longo, que a gente começa esse ano", completou o presidente em exercício.

O jogo de estreia do Vitória na Liga Nordeste será neste domingo (8), contra a CEPE, no ginásio da Associação Atlética da Bahia, na Barra. Segundo Fábio, porém, o plano é voltar para o Ginásio do Cajazeiras, onde o clube realizou seus jogos durante os anos de parceria com a Universo.

"Estamos negociando com o ginásio do Salesiano. Também mandamos ofício pedindo o ginásio de Cajazeiras. Mas, nesse momento, o local não tem condição de sediar jogos. A ideia é voltar para Cajazeiras quando tiver condição. Também tem [o ginásio] da Adelba", afirmou.

O plano não é parar no futebol e basquete. De acordo com Fábio Mota, o Vitória quer, aos poucos, retomar equipes em outros esportes olímpicos, como o vôlei.

"A gente está fazendo o projeto de regresso, de restruturação do clube. Começamos com o futebol feminino, com o basquete. A ideia é que a gente dê sequência na evolução nos esportes olímpicos. Mas tudo depende de patrocinadores. A medida em que a gente for levantando patrocínios, a ideia é que o Vitória possa reviver, que volte no vôlei, no caratê, no judô. Em todos os esportes olímpicos que o clube um dia já teve".

Elenco do Vitória:

Alas: Victor Palmas, Gabriel Assunção, Thiago Marques e Arthur Vasconcelos

Victor Palmas, Gabriel Assunção, Thiago Marques e Arthur Vasconcelos Ala-pivô: Boaz Soares, Pedro Oliveira e Luiz Gustavo;

Boaz Soares, Pedro Oliveira e Luiz Gustavo; Ala-armador : Gabriel Mariano e Edu Mariano;

: Gabriel Mariano e Edu Mariano; Pivô : Carlos Júnior, Marcelo Roque, Ryan Nascimento, Lucas Carvalho e Icaro Alves.

: Carlos Júnior, Marcelo Roque, Ryan Nascimento, Lucas Carvalho e Icaro Alves. Treinador: Gustavo Aurino

Calendário dos jogos do Vitória: