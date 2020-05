Após três dias 'sumida', Manu Gavassi publica desabafo: 'Muito assustada'

Desde que saiu do Big Brother Brasil 20 (BBB 20), na última segunda-feira (27), a cantora Manu Gavassi, 27 anos, que ficou em terceiro lugar no reality show, ainda não tinha usado as redes sociais para falar com os fãs, o que acabou gerando uma campanha perguntando do seu sumiço nas redes sociais e vários memes. Nesta sexta-feira (1º), por volta de 19h20, a artista publicou um vídeo em seu Instagram (assista abaixo).

Ela começou o seu desabafo, que tem 5min30, dizendo que estava sumida porque ficou em choque. "Eu estou sumida, eu sei. Eu sumi por três dias, com sensação térmica de três semanas. E eu sumi porque eu tava tentando assimilar tudo o que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que eu encontrei quando eu sai da casa, que foi um choque, e tudo que aconteceu. A proporção, a dimensão que foi o programa. E é muito louco porque eu fiquei muito assustada. Foi um choque. Primeiro entender o que era o vírus, como a gente tem que se cuidar. Eu não tinha noção, na minha cabecinha, que era essa proporção. Eu me sinto, de verdade, uma viajante do tempo. Eu sinto que eu parei no dia 21 de janeiro e agora eu tou aqui. E nesse meio tempo eu vivi umas coisas meio locas, com uma galera meio louca, num lugar meio louco. E envolvia muita meditação, muitas nuvens no céu que a gente olhava, e chuvas, e passarinhos cantando. Envolvia muito isso e algumas brigas. Mas envolvia mais o resto. E agora eu sai nesse mundo que eu não esperava", explica a cantora

Ela segue o relato dizendo que está mais calma agora e que já entendeu um pouco melhor as coisas e o cenário atual em tempos de pandemia. "Então eu já estou mais calma. Eu precisei desses dias pra entender um pouco, pra conversar com a minha família... Eu já tou bem mais calma agora. Eu entendi essa fase. Entendi o que a gente tem que fazer pra se cuidar. Os cuidados que a gente deve tomar. Que a gente deve ter calma, que a gente não pode se desesperar... Tudo isso. E daí eu fui entender a proporção que o programa tomou nesse período. E o lugar que ele ocupou na vida das pessoas. O lugar que a gente ocupou na vida das pessoas. As pessoas estavam em casa - a maioria - então elas assistiam muito. Logo, elas me conhecem muito, mas me conhecem profundamente, de uma maneira muito especial e muito linda. Porque elas conhecem o meu melhor e o meu pior".

Em seguida, Manu comentou sobre o grande aumento de seguidores. "Então eu sinto que todas as mensagens que eu recebo, tudo que eu vejo, sou eu ali. As pessoas sabem, as pessoas moraram comigo. E são 10 milhões de novas pessoas. É muita coisa. E eu quero muito conhecer essas pessoas. Eu sei que a gente tá numa fase que eu não tenho muito acesso a isso. Quando eu sai eu não vi ninguém - claro, e ainda bem, porque isso é o correto. Mas eu tenho essa vontade de conhecer, de saber quem são essas pessoas, porque vocês se identificaram comigo, como foi isso da gente morar junto, essa doideira... Enfim, é uma sensação muito muito muito louca de saber que vocês me conhecem muito e de querer muito conhecer vocês. E, mais do que tudo, de ser muito grata. Porque, cara, vocês me conheceram no meu pior, falando 'eu acho que tou perdendo tudo o que eu sou nessa casa'; e no meu melhor, fazendo palhaçada e dançando 'tamborzinho tamborzinho'; e nas coisas mais estranhas, tipo um pum ao vivo e apertar um botão no Quarto Branco. Tipo coisas loucas. Vocês viram tudo. Vocês me conheceram muito profundamente. Eu quero conhecer vocês dessa maneira. E eu sei que vai ser no tempo certo agora".

A ex-BBB diz ainda que tem ciência que a participação no maior reality show do país mudou sua vida para sempre. "Do lado de dentro - eu, comigo mesma, ficar 100 dias confinada e entender o que é um confinamento total e absoluto, sem informação, sem ninguém, sem nada pra se apegar além de você mesma - e meu trabalho. O trabalho que eu deixei aqui e que vocês gostaram, se identificaram e que eu criei com todo meu coração, com toda a minha alma. Que eu me dediquei, que eu roterizei, que eu gravei e que agora faz sentido pra vocês, não só pra mim. Não tá mais só na minha cabeça. Que me abriu portas. Muitas portas. Portas incríveis e que parece um sonho. (Ufaa!). É um papo meio louco, porque eu tou meio louca, mas acho que é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Pra ser completamente sincera de como eu tou me sentindo. Estou me sentindo extremamente feliz e grata da gente ter dividido isso e um pouquinho assustada de saber que eu não sabia de absolutamente nada que tava acontecendo e que vocês tavam vendo aqui fora. Mas a gratidão é bem maior que o medo, bem maior", continua.

Ela completa falando sobre o coronavírus e agradecendo aos fãs: "E eu sei que essa fase vai passar, com calma, com a gente se ajudando, e a gente respeitando, a gente ficando em casa - quem puder - e com o tempo a gente vai ter oportunidade de trocar e de se conhecer e eu vou ficar profundamente feliz. E saibam: vocês mudara a minha vida. Essa experiência mudou a minha vida. E, não sendo tão egocêntrica, essa experiência marcou uma parada mais aí que não tem nada a ver comigo, que é muito maior do que eu. Enfim. Aí, gente, tá ficando um papo meio brisado - que eu nem queria ter esse papo brisado. Mas, enfim, é que eu sou meio louca e acho que agora, a essa altura, vocês já sabem. Não tem mais como esconder. Obrigada, obrigada, obrigada..."

Antes dela se pronunciar, o namorado dela Igor Carvalho, já havia usado as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Está tudo bem por aqui gente, fiquem tranquilos. Deem um tempinho pra Manuzinha voltar a normalidade do nosso mundo. Corações calmos e muito amor por tudo que vocês fizeram. Fiquem bem", escreveu Igor, no Twitter.

A hashtag da busca por Manu ganhou ainda mais força quando a cantora adiou a participação no Encontro, com Fátima Bernardes, mesmo com a ex-BBB20 gravando um vídeo para explicar. A apresentadora da Globo disse que a dona do hit Planos impossíveis estava sem voz.