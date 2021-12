Após três meses no clube, diretor comercial Ricardo Martins é demitido do Bahia

O Bahia segue fazendo cortes na sua estrutura para 2022. Após a queda para a Série B, o diretor comercial Ricardo Martins foi desligado do cargo. A informação foi publicada inicialmente pelo site Info Bahêa e confirmada pelo CORREIO.

Ricardo estava na função há apenas três meses. Ele foi contratado em setembro para substituir Lênin Franco, que trocou o Esquadrão pelo Botafogo. Um dos motivos para o desligamento do diretor foi a readequação financeira que o clube vai passar para o próximo ano.

Ricardo Martins construiu carreira no ramo da música. Ele é sócio fundador do Bloco Banda Eva e ex-empresário da cantora Ivete Sangalo. Torcedor e sócio do Bahia, ele passou por um processo seletivo antes de ser escolhido para a função.

No Esquadrão, Ricardo Martins estava responsável por cuidar de áreas como o plano de sócios, além da relação com o mercado e o Núcleo de Ações Afirmativas.

Desde a queda para a Série B, o Bahia vem promovendo mudanças nos seus quadros. Responsáveis pelo departamento de futebol, Lucas Drubscky e Júnior Chávare foram os primeiros a deixarem o clube. O técnico do time sub-20, Eduardo Guadagnucci, também foi demitido.