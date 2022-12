Após um ano longe dos palcos, Celine Dion revela que tem doença rara

A cantora Céline Dion revelou, nesta quinta-feira (8) que, após um ano longe dos palcos, foi diagnosticada com uma doença rara e incurável, que pode a deixar sem andar para o resto da vida.

A artista de 54 anos descobriu que tem a síndrome da pessoa rígida (SPR), doença que perde a capacidade de andar e falar, deixando o paciente como uma "estátua humana". Entretanto, os tratamentos adequados podem diminuir a evolução da doença.

Devido ao diagnóstico, Céline precisou adiantar a turnê mundial e só agora, depois de vários exames, decidiu explicar aos milhares de fãs o motivo de ter se afastado de todos.

"Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada", comentou em um trecho do vídeo publicado no Instagram.

Em novembro do ano passado, ela já tinha informado aos fãs que não poderia fazer shows por Las Vegas devido aos espasmos severos que tinha pelo corpo.