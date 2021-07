Após um mês internado com covid, Luciano Szafir terá que reconstruir o intestino

Após 32 dias de internação devido a complicações da covid-19, o ator Luciano Szafir, 52 anos, desabafou sobre os dias de tensão que viveu e revelou que vai ter que fazer uma cirurgia de reconstrução do intestino. Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (25), ele deu detalhes de seu quadro de saúde.

“Não dá para descrever. Não dá para descrever o quão próximo... Eu achei que eu ia embora. O intubar foi a pior coisa da minha vida. Lembro que falei: não sei se saio daqui”, lembrou o ator.

O problema na região surgiu como consequência do tratamento para a embolia pulmonar. O uso dos anticoagulantes causou uma perfuração em uma alça intestinal que fez sangrar na cavidade abdominal. “Tenho aí uma luta aí pela frente de alguns meses. Depois eu tenho que fazer muita cirurgia para reconstruir o intestino, mas tudo bem. É um dia de cada vez. Abro o olho hoje, e a primeira coisa que eu faço é agradecer à vida”, disse ele que perdeu 15 quilos enquanto estava internado.

O ator começou a ter sintomas da Covid no dia 15 de junho. A data é a mesma do início da vacinação no Rio de Janeiro para 52 anos, a idade de Szafir. Mas ele foi aconselhado pelo médico a não tomar a vacina contra a Covid naquele dia.

“Ele falou: você está com sintomas? Vai fazer uma tomografia, porque se você tiver com a doença, com o vírus, isso vai vir muito forte em você”, explicou Szafir.

Ele ainda tentou se tratar em casa, mas com febre, falta de ar e acometimento de 25% do pulmão, ele se internou no dia 22 de junho. A doença tornou-se agressiva e passou a comprometer 50% do pulmão. Szafir desenvolveu uma embolia pulmonar, precisou fazer uso dos anticoagulantes e com isso teve a complicação intestinal. Foi intubado, operado e só voltou a respirar sozinho no dia 10 de julho.

Durante a internação, o ator pensou muito na família. “São duas lutas: contra vírus e contra a cabeça. O tempo todo eu pensava nos filhos, na minha mulher, na minha família, sabe?”. Szafir é pai de Mikael e Davi, de 7 e 6 anos, e da modelo Sasha Meneghel, de 22 anos, fruto do seu relacionamento com a apresentadora Xuxa.