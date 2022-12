Após usar biquíni transparente em pesagem, lutadora é banida do Twitter

Lutadora australiana e estrela do OnlyFans, Ebanie Bridges teve sua conta do Twitter banida após publicar fotos dela durante a pesagem anterior à luta contra Shannon O'Connell valendo o título peso-galo da IBF. O problema identificado pela rede social é que Ebanie usava um biquíni transparente.

"Estou bloqueada do meu Twitter desde a noite da pesagem... Está me matando! Eu tentei de tudo, mas agora depende do suporte do Twitter", alegou a australiana.

Por conta da roupa e de sua carreira no OnlyFans, site usado para vender nudes, a boxeadora foi chamada de "stripper vadia" pela sua adversária Shannon O'Connell. Dentro do ringue, Bridges levou a melhor.

"Nada mal para uma 'stripper vadia'. Gosto de lutas duras e sou campeã mundial. Ela veio lutar, mas eu estou melhor, geralmente não sou desrespeitosa, mas ela foi horrível", disse Bridges, após vencer a luta.