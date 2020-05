Após vencer BBB20, Thelma será garota-propaganda da L'Oreal Paris

A vencedora do BBB20 não para. Após levar R$ 1,5 mi para casa, Thelma agora irá se tornar a nova garota-propaganda da L'Oréal Paris. A parceria foi anunciada durante uma live com Thelma e Taís Araújo, que é parceira de longa data da marca.

"Vamos falar de outra coisa que um passarinho francês me contou?", brincou Taís, se referindo à origem francesa da marca. "Você fechou um contrato que para mim é muito importante. Eu vou te ter como minha companheira na L'Oréal Paris".

"Meu Deus, eu estou muito feliz. É sonho atrás de sonho. Estou muito lisonjeada de representar uma marca tão forte, que eu sempre admirei, e ao lado de uma pessoa que sempre serviu de inspiração para mim. Estou muito feliz, de verdade", respondeu Thelma.

As duas também anunciaram que farão uma nova live na próxima sexta-feira, no Instagram de Thelma, para falar sobre suas rotinas de beleza e a nova parceria com a L'Oréal.