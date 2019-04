Após vetar propaganda do BB, governo federal vai analisar publicidade de estatais

Após o veto a uma peça publicitária do Banco do Brasil, o governo federal vai analisar, por meio da Secretaria de Comunicação Social (Secom), todas as propagandas das estatais.

Antes, apenas os comerciais institucionais, que tinham como objetivo reforçar uma marca eram avaliados. A informação foi revelada pelo jornal O Globo.

A propaganda do Banco do Brasil era voltada para o público jovem. O diretor de Comunicação e Marketing do banco, Delano Valentim, foi exonerado. A campanha estava no ar desde o início de abril e a propaganda foi suspensa no último dia 14, depois que o presidente viu.

Segundo o colunista Lauro Jardim, Bolsonaro se envolveu pessoalmente no caso e foi até o presidente do banco, Rubem Novaes, para reclamar. Novaes diz que concordou com a decisão. "O presidente Bolsonaro e eu concordamos que o filme deveria ser recolhido. A saída do diretor é uma decisão de consenso, inclusive com aceitação do próprio", afirmou.

A assessoria do presidente Bolsonaro informou que ele não comentar o caso.