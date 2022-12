Após vídeo de Porchat, Carlinhos Maia dá recado a Gkay: 'Ouça'

Após a polêmica envolvendo Fábio Porchat, o influencer Carlinhos Maia se posicionou, e saiu em defesa da amiga Gkay. O humorista também deixou um recado para a famosa, relembrando o início da sua própria fama, quando era constantemente atacado.

“Quando levei uma porrada parecida de tanta gente assim, no início eu não entendia. Hoje agradeço por todas as palmadas, entendi que quando muita gente está apontando algo na mesma intensidade e repetição, significa que eu precisava mudar algo que todos enxergavam menos eu”, escreveu Carlinhos, em um comentário no Instagram.

O influencer comentou que a humorista pode não entender agora, mas, no futuro, vai agradecer.

“Gosto de Gkay e torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente. Agora ela não vai entender, mas no futuro vai agradecer”, disse.

Carlinhos Maia mandou um recado também para as pessoas próximas de Gkay. “Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase, e Gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante”, completou.

Entenda a polêmica

A influenciadora digital e humorista Gkay não esteve presente na premiação Melhores do Ano, mas foi mencionada pelos convidados do Domingão com Huck. Os três indicados à categoria Humorista do Ano fizeram piadas com Géssica Kayane, conhecida nacionalmente por realizar a festa Farofa da Gkay. Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck citaram a paraibana.

Porchat questionou, em homenagem pela morte de Jô Soares, o que o apresentador teria feito ao entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, né?", afirmou.

O humorista Fábio Porchat deu uma pausa nas férias para comentar a repercussão da polêmica piada em que citou a morte de Jô Soares e a influenciadora GKay, no último domingo (25), durante a premiação dos Melhores do Ano, na TV Globo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Porchat explicou que a piada não foi para brincar com a morte de Jô, e sim uma referência à participação de Gkay, que ele nomeia como "horrível", no programa Lady Night, apresentado pela Tatá Werneck.

“A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram; vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica, ela deu uma entrevista em que ela babava água, ela saía correndo. A Tatá ficou apavorada e todo mundo viu isso. Todo mundo riu e todo mundo falou, ‘Meu Deus, que loucura! Que que essa menina tem? Por que que ela fez isso? Por que que ela pirou?’. No Melhores do Ano, o que eu falei? ‘Meu Deus, imagina entrevistar a Gkay, nem o Jô ia conseguir isso, que loucura’.