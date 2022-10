Após xingar médico, Maíra Cardi é condenada a 9 meses de detenção

Parece que a semana não está nada boa para Maíra Cardi. Depois que anunciou o término do casamento com Arthur Aguiar, a influenciadora fitness recebeu outra notícia que abalou a quinta-feira (6): uma condenação a 9 meses de detenção.

Isso porque, em uma live, ela xingou um médico porque o profissional reclamou das informações falsas que a famosa estava repassando sobre dietas e afins.

“Um doutor de merda, chamado Bruno alguma coisa, falando mal do jejum e falando merda ainda. Ô fulano, você tem que se aprofundar melhor. A gente fez uma live de uma hora e meia com um profissional que estuda de verdade, não é igual a você que fica aí sentado atrás querendo caçar likes e não estuda cacete nenhum”, disse Maíra na live.

O médico Bruno Cosme, então, entrou com uma ação e conseguiu vencer nesta semana. Nos stories do Instagram, o médico comentou que estava feliz após a condenação da coach ter saído e que os profissionais da área da saúde precisam ficar atentos com pessoas que repassam informações falsas.

“Acabo de receber a notícia de que ganhamos o processo contra Maíra Cardi. Ela foi condenada na esfera criminal pelo crime de difamação contra mim, tendo sido imputada uma pena de 9 meses de detenção. Essa foi uma importante decisão que mostra que nós, profissionais de saúde, não devemos nos abster de alertar à população dos males que orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas. Agradeço meus advogados pela condução excepcional do processo”, escreveu.

Na sentença, a Justiça autorizou que Maíra substituísse a detenção pelo valor de R$ 24.240 mil. Além disso, a ex-esposa de Arthur Aguiar vai pagar uma multa de 30 salários mínimos.