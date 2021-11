Aposentado, ex-jogador Tinga muda rumos da vida e vira homem de negócios

Dos 15 anos até os 37, Paulo César do Nascimento, mais conhecido como Tinga, se dedicou ao futebol exclusivamente. Como atleta, via outros companheiros chegarem a aposentadoria ainda jovens e perderem o rumo. “Tinha medo dessa aposentadoria que é dolorida, mas é pior quando não se tem uma alternativa. Não apenas como forma de sobrevivência, mas também para dar sentido à vida”, conta.

Consciente que a profissão teria um ponto final, o jogador começou a traçar o caminho que o levaria a se tornar empreendedor. Investiu numa agência de turismo (Sieben Tour), numa marca de roupa (a Território Sagrado) e se tornou sócio num parque de águas na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. “Aliado a isso, fui estudar e contactei dez amigos que eram empresários e pedi que me permitissem conhecer de perto cada uma das iniciativas para que pudesse desenvolver minhas percepções sobre o mundo dos negócios”, diz.

Tinga será o convidado do programa ao vivo Empregos e Soluções da primeira semana de novembro. Durante o bate papo com Flávia Paxião, Tinga vai contar como foi a transição de carreiras, os desafio enfrentados durante a pandemia, quando os segmentos de turismo e entretenimento foram duramente atingidos pelo isolamento social. A atuação do ex-jogador como palestrante e colunista no Uol também estarão no centro da conversa.

“Empreender é entregar soluções. No passado, a gente aprendia que para ter sucesso, bastava escolher uma profissão e conquistar um diploma. Hoje, a gente percebe que isso não basta. É preciso entregar e congregar pessoas”, defende Tinga. Para ele, nem todo empreendimento traz lucros financeiros, mas é preciso compreender que existem outros valores a serem levados em consideração.

Quer saber mais? Então não perca o programa Empregos e Soluções que será apresentado nessa quarta-feira, 3, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.