Aposentados e pensionistas de Feira poderão fazer prova de vida pelo celular; veja como

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Feira de Santana (IPFS) já podem fazer a prova de vida de forma mais prática. Isso porque a prefeitura lançou um aplicativo de celular que vai permitir que o processo de recadastramento seja feito em casa, pela internet.

O app se chama MEU RPPS e está disponível nas plataformas iOS e Android. Embora o download já esteja liberado, o recadastramento só acontecerá a partir de agosto. A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada anualmente para comprovar a existência do beneficiário e evitar fraudes.

A modernização do processo acontece pars reduzir a exposição dos beneficiários aos riscos do coronavírus. "Essa é uma novidade que o Governo Municipal adotou para proporcionar mais facilidade e comodidade aos 2.921 aposentados e 481 pensionistas", afirma o diretor presidente do Instituto da Previdência Municipal, Nau Santana.

Para ter acesso à prova de vida digital, é só baixar o aplicativo MEU RPPS no Play Store ou App Store, pelo próprio smartphone. "O servidor terá todas as informações. Pode fazer a foto no próprio celular e o aplicativo tem até reconhecimento facial," garante Nau Santana.

A prova de vida é obrigatória para que o dinheiro do beneficiário seja depostiado todo mês. Depois do cadastramento digital, quem ficar de fora poderá fazê-lo pessoalmente em local a ser definido. Aqueles que não realizarem o procedimento digital ou presencial poderão ter seus vencimentos suspensos.