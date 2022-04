Aposta de São Paulo ganha sozinha R$ 66 milhões na Mega-Sena

Uma aposta de Guarulhos (SP) acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (16), faturando um prêmio de R$ 66.733.761,74.

Os números sorteados foram:

05-13-18-23-35-36

Além disso, outras 233 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando R$ 21.613,45 cada. A quadra vai pagar R$ 493,32 para cada uma das 14.583 apostas acertadoras.

As apostas na Mega podem ser feitas até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50, dando direito a escolher seis dezenas de 1 a 60. Para aumentar as chances, é possível acrescentar mais números - mais um número aumenta o jogo para R$ 31,50. Com 15 números no volante, máximo permitido, a aposta chega a até R$ 22.522,50.