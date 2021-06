App de realidade aumentada conta história da Independência do Brasil na Bahia

Um aplicativo de realidade aumenta que conta a história da Independência do Brasil na Bahia será lançado nesta sexta-feira (2). O Dois de Julho GO (clique aqui) estará disponível para Android e iOS e vai permitir que o usuário conheça a história através de três personagens marcantes: O Caboclo, a Cabocla e Maria Felipa, que servem de guias ao passado.

Haverá uma celebração simbólica durante os festejos da data marco, com a inauguração de uma placa com QR Code para download do aplicativo, que será instalada no Pavilhão 02 de Julho,na Lapinha, onde ficam expostos o Caboclo e a Cabocla. O momento contará com as presenças de Bruno Reis, prefeito de Salvador, e Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos.

O aplicativo permite conhecer um conteúdo histórico de forma lúdica e interativa. Por meio da câmera de smartphones ou tablets de celulares compatíveis com a tecnologia AR é possível que os usuários visualizem os elementos virtuais tridimensionais - personagens históricos – e também imagens imersivas de 360 graus.

O app foi desenvolvido pela Estandarte Produções dentro do Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.

“A memória das lutas pela independência permeiam o território da cidade de Salvador e se revela como fato histórico determinante. Contexto que se amplifica com as comemorações do Bicentenário da Independência no ano de 2022 em todas as regiões do país”, destaca Jamile Coelho, da Estandarte Produções.