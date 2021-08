App exclusivo para motoristas e passageiras mulheres chega a Salvador

O mercado de mobilidade por aplicativo cresce a cada dia conquistando mais usuários e mais motoristas, entretanto ainda não é um serviço 100% seguro para as mulheres, tanto passageiras como motoristas. Nesse sentido, a Lady Driver, primeiro aplicativo que conecta passageiras a motoristas mulheres, anuncia sua chegada a Salvador. Há expectativa de que o serviço também estará disponível na Região Metropolitana, contemplando Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari e Mata de São João.

Parte dessa estratégia já está em desenvolvimento na Bahia, através da embaixadora Lady Driver, Adriana Barreiros. O objetivo da ação é dar oportunidade para mulheres com perfil de empreendedoras a levarem para sua cidade um serviço de utilidade pública. Abrir um negócio que vai ajudar mulheres de toda a região, beneficiando tanto as motoristas, quanto as passageiras que poderão contar com um serviço de transporte confiável e seguro.

Quem estiver interessada em atuar como motorista – tanto em Salvador como na Região Metropolitana - deve baixar o app Lady Driver Motorista nas lojas de aplicativo do seu celular e fazer o cadastro (que será submetido à análise). Ele está disponível exclusivamente para o sistema operacional Android. Dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp (71) 9251-8733 ou pelo perfil no Instagram @ladydriversalvador.

“Queremos que as milhares de mulheres dessa cidade possam trabalhar e se locomover sem medo. Através do aplicativo, vamos empoderá-las e ajudá-las a conquistar seus objetivos”, diz Adriana Barreiros, embaixadora da Lady Driver em Salvador.

Assédio

Assédio é algo recorrente sofrido pelas mulheres, em especial as brasileiras. Seja no transporte público, no ambiente de trabalho e nos carros por aplicativo. Por isso, essa expansão passa pela necessidade de mais mulheres estarem unidas e em segurança no seu trajeto.

Atualmente, o aplicativo conta com mais de 80 mil motoristas cadastrados e mais de 1,5 MI de passageiras em sua base. Além disso, possui destaque internacional sendo considerada, atualmente, a maior plataforma de transporte feminino do mundo, segundo o jornal inglês Financial Times.

A empresa projeta 300 mil motoristas mulheres dirigindo em sua plataforma e estando presente em 100 cidades por meio do novo modelo de negócios, até o final de 2021.