Apple libera eletrocardiograma para o Watch no Brasil

A Apple liverou na quarta-feira (15) o iOS 13.6 para iPhones, que entre as novidades vai permitir que os usuários façam eletrocardiogramas (ECG) no Apple Watch, com uso também do watchOS 6.2.8. A atualização está disponível para telefones da empresa a partir do modelo iPhone 6s.

A atualização também oferecerá aos usuários uma notificação de ritmo cardíaco irregular, permitindo registrar batimento cardíaco acelerado ou descompassado ao longo do dia. A tecnologia pode ajudar os usuários a descobrirem uma arritmia cardíaca, por exemplo.

O iOS 13.6 traz ainda compatibilidade com chaves digitais de carros (Car Key) e adiciona uma nova categoria de sintomas ao app Saúde, que permite aos usuários adicionarem sintomas de várias doenças, escolhendo entre opções como dores musculares, dores no corpo, alterações no apetite, tosse, tontura, dor de cabeça, náuseas, entre outros.

A Apple também lançou uma atualização do iOS 12.4.8 para dispositivos mais antigos que não podem executar o iOS 13. Além disso, o iPadOS 13.6 também foi disponibilizado para donos de iPads e, para acessar as atualizações, basta acessar Ajustes > Geral > Atualização de Software.