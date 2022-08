Aprenda a fazer a nova trend do Instagram que viralizou na rede social

Os usuários do Instagram, nos últimos dias, passaram a ver uma nova trend: a colagem de fotos. Um efeito super instagramável, acompanhado da música 'Move Your Feet', da dupla Junior Senior tem feito vários amantes de redes sociais baixarem o aplicativo CapCut e colarem as fotos.

No entanto, apesar de vários usuários terem compartilhado o pequeno vídeo de 6 segundos no feed ou nos stories, outros internautas não sabem nem por onde começar. Confira abaixo o passo a passo para não ficar de fora da febre do Instagram.

Primeiro passo: Baixe o aplicativo CapCut. O editor de vídeos mais utilizado pelos amantes do TikTok. Lá, existem vários modelos pré prontos para quem adora viralizar na web.

Segundo passo: Ao entrar no aplicativo, clica na aba 'modelo'. Em seguida, no campo de buscas, digite FOTO RANDOM. Ao aparecer o primeiro vídeo, com o rosto de uma mulher de chapéu e uma idosa, basta clicar e, na parte inferior, apertar 'USAR MODELO'.

Terceiro passo: O aplicativo vai redirecionar para sua galeria, mostrando suas fotos pessoais. Escolha os cliques que mais te agrada, podendo colocar, também, vídeos de sua preferência.

Quarto passo: Ao terminar de completar todos os campos de fotos/vídeos, clica em AVANÇAR. Espera carregar os efeitos e o aplicativo vai mostrar a pré visualização. Se estiver tudo ok, clica em EXPORTAR e fazer o download.

Pronto, logo depois é só publicar em sua rede social e esperar os comentários dos amigos. O vídeo modelo do CapCut já reúne mais de 1 milhão de visualizações.