Aprenda a receita do Bacalhau com Natas para o almoço de Páscoa

A convite do Bem de Casa, projeto do CORREIO, a chef Walesca Marinho ensinou a fazer um Bacalhau com Natas como sugestão para o almoço de Páscoa. A receita leva cebola, azeite de oliva, creme de leite fresco, parmesão ralado e lombo de bacalhau. No seu ateliê gastronômico, Walesca tem um lema: “todo mundo pode cozinhar” e no vídeo, postado do IGTV do CORREIO, ela mostra, em menos de cinco minutos, que não tem mistério.

Este é o primeiro de uma série de vídeos especiais que serão lançados no IGTV do Correio com conteúdos leves e educativos para ajudar as pessoas com suas novas rotinas durante o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus.

Confira os ingredientes e o preparo:

Bacalhau com Natas

(para duas pessoas)

3 cebolas

150 ml de azeite de oliva

400 ml de creme de leite fresco

200 g de parmesão ralado na hora

600 g de lombo de bacalhau

Sal, se necessário

Preparo

Molho: em uma panela, esquente o azeite e coloque as cebolas cortadas cortada a julienne (em tirinhas), espere a cebola ficar dourada e macia, coloque o creme de leite fresco, a maior parte do queijo parmesão ralado na hora (reserve um pouco para colocar na hora de gratinar).

Em um recipiente que possa ir ao forno convencional, coloque o bacalhau dessalgado, cubra com o molho, coloque o parmesão que restou por cima e leve ao forno (200°) para gratinar por 25 minutos.

